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В Кургане потушили пожар, где сгорели 20 машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , пожарная машина, мчс россии, пожарные в касках
Сотрудники МЧС ликвидировали ночной пожар Фото:

В Кургане потушили пожар в автосалоне, в котором сгорели 20 машин. О ликвидации пожара URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

«В 08:28 на пожаре объявлена полная ликвидация. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Огнем повреждены 20 легковых автомобилей. Причина пожара устанавливается», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что пожар произошел в автосалоне Cherry на улице Бурова-Петрова. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 48 человек личного состава ведомства и 13 единиц техники.

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В Кургане потушили пожар в автосалоне, в котором сгорели 20 машин. О ликвидации пожара URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «В 08:28 на пожаре объявлена полная ликвидация. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Огнем повреждены 20 легковых автомобилей. Причина пожара устанавливается», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что пожар произошел в автосалоне Cherry на улице Бурова-Петрова. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 48 человек личного состава ведомства и 13 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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