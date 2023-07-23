В Кургане потушили пожар, где сгорели 20 машин

Сотрудники МЧС ликвидировали ночной пожар
В Кургане потушили пожар в автосалоне, в котором сгорели 20 машин. О ликвидации пожара URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.
«В 08:28 на пожаре объявлена полная ликвидация. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Огнем повреждены 20 легковых автомобилей. Причина пожара устанавливается», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что пожар произошел в автосалоне Cherry на улице Бурова-Петрова. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 48 человек личного состава ведомства и 13 единиц техники.
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