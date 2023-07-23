23 июля 2023
22 июля 2023
21 июля 2023

МЧС: пожар в Кургане на улице Бурова-Петрова повредил 20 машин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожарные машины, пожарные рукава, разветвление рукавное
Чтобы потушить огонь, пожарным потребовалось около получаса Фото:

Огнем были повреждены 20 легковых машина при пожаре в автосервисе на улице Бурова-Петрова в Кургане. По данным пресс-службы ГУ МЧС России региона, сообщение о возгорании поступило 24 июля в 01:28.

«Пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит здание автосервиса. В 01:41 был объявлен повышенный ранг опасности. Огонь перекинулся на соседнее здание автоцентра. <…> Тушение осложняла большая пожарная нагрузка. Была проведена эвакуация техники с прилегающей территории. В 03:06 открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Огнем повреждены 20 легковых автомобилей», — указано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Всего в тушении были задействованы 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Ранее очевидцы сообщили, что в Кургане горит автосалон Cherry. В местных мессенджерах и соцсетях рассказывали, что слышат громкие хлопков и сирены пожарных машин.

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Огнем были повреждены 20 легковых машина при пожаре в автосервисе на улице Бурова-Петрова в Кургане. По данным пресс-службы ГУ МЧС России региона, сообщение о возгорании поступило 24 июля в 01:28. «Пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит здание автосервиса. В 01:41 был объявлен повышенный ранг опасности. Огонь перекинулся на соседнее здание автоцентра. <…> Тушение осложняла большая пожарная нагрузка. Была проведена эвакуация техники с прилегающей территории. В 03:06 открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Огнем повреждены 20 легковых автомобилей», — указано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Всего в тушении были задействованы 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Причины пожара устанавливаются. Ранее очевидцы сообщили, что в Кургане горит автосалон Cherry. В местных мессенджерах и соцсетях рассказывали, что слышат громкие хлопков и сирены пожарных машин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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