Огнем были повреждены 20 легковых машина при пожаре в автосервисе на улице Бурова-Петрова в Кургане. По данным пресс-службы ГУ МЧС России региона, сообщение о возгорании поступило 24 июля в 01:28.
«Пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит здание автосервиса. В 01:41 был объявлен повышенный ранг опасности. Огонь перекинулся на соседнее здание автоцентра. <…> Тушение осложняла большая пожарная нагрузка. Была проведена эвакуация техники с прилегающей территории. В 03:06 открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Огнем повреждены 20 легковых автомобилей», — указано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Всего в тушении были задействованы 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.
Ранее очевидцы сообщили, что в Кургане горит автосалон Cherry. В местных мессенджерах и соцсетях рассказывали, что слышат громкие хлопков и сирены пожарных машин.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.