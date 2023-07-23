МЧС: пожар в Кургане на улице Бурова-Петрова повредил 20 машин. Видео

24 июля 2023 в 04:16 Размер текста - 17 +

Чтобы потушить огонь, пожарным потребовалось около получаса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Огнем были повреждены 20 легковых машина при пожаре в автосервисе на улице Бурова-Петрова в Кургане. По данным пресс-службы ГУ МЧС России региона, сообщение о возгорании поступило 24 июля в 01:28. «Пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит здание автосервиса. В 01:41 был объявлен повышенный ранг опасности. Огонь перекинулся на соседнее здание автоцентра. <…> Тушение осложняла большая пожарная нагрузка. Была проведена эвакуация техники с прилегающей территории. В 03:06 открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Огнем повреждены 20 легковых автомобилей», — указано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Всего в тушении были задействованы 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Причины пожара устанавливаются. Ранее очевидцы сообщили, что в Кургане горит автосалон Cherry. В местных мессенджерах и соцсетях рассказывали, что слышат громкие хлопков и сирены пожарных машин.

Огнем были повреждены 20 легковых машина при пожаре в автосервисе на улице Бурова-Петрова в Кургане. По данным пресс-службы ГУ МЧС России региона, сообщение о возгорании поступило 24 июля в 01:28. «Пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит здание автосервиса. В 01:41 был объявлен повышенный ранг опасности. Огонь перекинулся на соседнее здание автоцентра. <…> Тушение осложняла большая пожарная нагрузка. Была проведена эвакуация техники с прилегающей территории. В 03:06 открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Огнем повреждены 20 легковых автомобилей», — указано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Всего в тушении были задействованы 48 человек личного состава и 13 единиц техники. Причины пожара устанавливаются. Ранее очевидцы сообщили, что в Кургане горит автосалон Cherry. В местных мессенджерах и соцсетях рассказывали, что слышат громкие хлопков и сирены пожарных машин.