На место аварии прибыли медики скорой помощи (архивное фото)
В Кировском районе Перми сбили женщину. Авария произошла вечером 23 июля.
«На улице Маршала Рыбалко на пешеходном переходе сбили женщину. От удара она отлетела на пять метров», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на очевидцев случившегося.
На место аварии прибыли врачи скорой помощи, которые оказывали женщине необходимую помощь. По неподтвержденным данным, пермячка скончалась в карете скорой помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.
От удара пермячка отлетела на пять метров
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