23 июля 2023
22 июля 2023
21 июля 2023

В Перми на пешеходном переходе сбили женщину. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, оказание помощи, авария, пострадавшая женщина
На место аварии прибыли медики скорой помощи (архивное фото) Фото:

В Кировском районе Перми сбили женщину. Авария произошла вечером 23 июля.

«На улице Маршала Рыбалко на пешеходном переходе сбили женщину. От удара она отлетела на пять метров», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на очевидцев случившегося.

На место аварии прибыли врачи скорой помощи, которые оказывали женщине необходимую помощь. По неподтвержденным данным, пермячка скончалась в карете скорой помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.

От удара пермячка отлетела на пять метров
От удара пермячка отлетела на пять метров

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В Кировском районе Перми сбили женщину. Авария произошла вечером 23 июля. «На улице Маршала Рыбалко на пешеходном переходе сбили женщину. От удара она отлетела на пять метров», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на очевидцев случившегося. На место аварии прибыли врачи скорой помощи, которые оказывали женщине необходимую помощь. По неподтвержденным данным, пермячка скончалась в карете скорой помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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