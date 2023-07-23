В Перми на пешеходном переходе сбили женщину. Фото, видео

24 июля 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

На место аварии прибыли медики скорой помощи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кировском районе Перми сбили женщину. Авария произошла вечером 23 июля. «На улице Маршала Рыбалко на пешеходном переходе сбили женщину. От удара она отлетела на пять метров», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на очевидцев случившегося. На место аварии прибыли врачи скорой помощи, которые оказывали женщине необходимую помощь. По неподтвержденным данным, пермячка скончалась в карете скорой помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил. От удара пермячка отлетела на пять метров Telegram-канал «Большая Пермь»

В Кировском районе Перми сбили женщину. Авария произошла вечером 23 июля. «На улице Маршала Рыбалко на пешеходном переходе сбили женщину. От удара она отлетела на пять метров», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на очевидцев случившегося. На место аварии прибыли врачи скорой помощи, которые оказывали женщине необходимую помощь. По неподтвержденным данным, пермячка скончалась в карете скорой помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.