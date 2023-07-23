Тюменец попал в больницу из-за опасной травы

Житель Тюмени получил ожоги лица и языка из-за скошенного чистотела

На мужчину попал сок чистотела, который вызвал ожоги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени решил покосить траву на своем садовом участке и получил множественные ожоги от сока чистотела. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«67-летний тюменец решил выкосить траву на садовом участке, но даже не предполагал, насколько это может быть опасно. Брызги чистотела попали на лицо, губы и язык, вызвав ожоги», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Прибывшие медики обнаружили во рту тюменца волдыри. После оказания первой помощи мужчину доставили в больницу. Чтобы не оказаться на месте пострадавшего, врачи советуют в подобных ситуациях не пренебрегать средствами защиты — маской и очками. Если ожог все же произошел, нужно промокнуть место попадания ядовитого сока салфеткой, промыть обожженный участок водой и обратиться в больницу.