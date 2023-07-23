23 июля 2023

Куйвашев усилил линию туризма в регионе, назначив нового директора

Куйвашев назначил Чистякову на пост директора Центра развития туризма Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Башня Исеть. Екатеринбург, город екатеринбург
Марина Чистякова будет отвечать за туризм в Свердловской области Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Марину Чистякову на пост директора Центра развития туризма региона. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики области.

Марина Чистякова раньше возглавляла Центр развития туризма Каменска-Уральского (была назначена в 2018 году). За 5 лет под ее руководством центр вошел в десятку лучших туристско-информационных центров страны

По итогам национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards получил Гран-при в номинации «Лучший ТИЦ». В 2023 году «Центр развития туризма Каменска-Уральского» вошел в топ-3 лучший туристских центров всей стране.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Марину Чистякову на пост директора Центра развития туризма региона. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики области. Марина Чистякова раньше возглавляла Центр развития туризма Каменска-Уральского (была назначена в 2018 году). За 5 лет под ее руководством центр вошел в десятку лучших туристско-информационных центров страны По итогам национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards получил Гран-при в номинации «Лучший ТИЦ». В 2023 году «Центр развития туризма Каменска-Уральского» вошел в топ-3 лучший туристских центров всей стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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