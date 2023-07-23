Куйвашев усилил линию туризма в регионе, назначив нового директора

Куйвашев назначил Чистякову на пост директора Центра развития туризма Свердловской области

24 июля 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Марина Чистякова будет отвечать за туризм в Свердловской области Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Марину Чистякову на пост директора Центра развития туризма региона. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики области. Марина Чистякова раньше возглавляла Центр развития туризма Каменска-Уральского (была назначена в 2018 году). За 5 лет под ее руководством центр вошел в десятку лучших туристско-информационных центров страны По итогам национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards получил Гран-при в номинации «Лучший ТИЦ». В 2023 году «Центр развития туризма Каменска-Уральского» вошел в топ-3 лучший туристских центров всей стране.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Марину Чистякову на пост директора Центра развития туризма региона. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики области. Марина Чистякова раньше возглавляла Центр развития туризма Каменска-Уральского (была назначена в 2018 году). За 5 лет под ее руководством центр вошел в десятку лучших туристско-информационных центров страны По итогам национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards получил Гран-при в номинации «Лучший ТИЦ». В 2023 году «Центр развития туризма Каменска-Уральского» вошел в топ-3 лучший туристских центров всей стране.