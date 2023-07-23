В Кургане отремонтируют ключевые тепломагистрали

В Кургане отремонтируют тепломагистрали по улицам Максима Горького и Правды

На улице Максима Горького полностью готово 400 метров тепломагистрали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Курганская генерирующая компания» (КГК) в рамках стратегии капитального ремонта проводит обновление двух аварийных участков основных тепломагистралей города по улицам Максима Горького и Правды. В пресс-службе компании сообщили, что проводят ремонт с учетом дорожных работ в городе.

«Большинству тепловых сетей центральной части Кургана более 50 лет. Их очень сложно готовить к отопительному сезону, потому что сети не выдерживают испытаний и рвутся. За одно лето физически невозможно переложить все основные тепловые магистрали, поэтому программа обновления рассчитана на несколько лет. Окончательный результат работы, который будет ощущаться в виде снижения сроков летних отключений горячей воды, будет виден лет через пять», — рассказал URA.RU генеральный директор КГК Александр Прибылев.

До начала отопительного сезона специалисты заменят два километра старых теплосетей на новые трубопроводы, безаварийный срок службы которых не менее 30 лет, а работы проведут при поддержке правительства Курганской области. В этом году, при проведении гидравлических испытаний нового трубопровода на улице Максима Горького, не обнаружено ни одного дефекта. Полностью готово 400 метров тепломагистрали, на них установлено и испытано 86 комплектов заделки швов. С 21 июля начались работы по демонтажу изношенного участка трубопровода по улице Новая от Максима Горького до Куйбышева, в связи с чем движение автотранспорта на этом участке перекрыто.

Вторым ключевым пунктом является ремонт трубопровода на улице Правды, который был построен в 70-е годы прошлого века. От него зависит теплоснабжение большей части города. На данный момент основание под новый трубопровод готово на 95%, также выполнен монтаж всех пяти тепловых камер. Полная протяженность уже законченного участка составляет 117 метров.