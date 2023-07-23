23 июля 2023

Пермский ресторан решил кормить горожан деликатесами из репы и крольчатины

Пермский ресторан FOUR представил новое меню с деликатесами местной кухни
© Служба новостей «URA.RU»
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Ужин в Norra Rok. Екатеринбург, ужин, баранина, блюдо, деликатес, ресторан, повар, кухня
В новое меню входят мясные и вегетарианские блюда Фото:

В пермском ресторане FOUR подготовили новое меню, в котором представлены блюда из деликатесов Пермского края. Среди них есть вареники из репы, рыжики с хлебом и сметаной, а также рулеты из кролика.

«Примечательная черта пермской кухни — ее близость к природе. Дичь, грибы, ягоды, травы — основа наших блюд. Мы взяли самые популярные блюда, добавив свой колорит, необычную подачу и нестандартное сочетание ингредиентов» — рассказал шеф-повар ресторана FOUR Владимир Бурдин в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

Также в меню входят посикунчики с мясом и шаньги со слабосоленым лососем. Самое бюджетное блюдо — вареники с репой и фермерской сметаной за 300 рублей. Самый дорогой деликатес — рулеты из кролика с муссом из моченой репы за 760 рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что пермский ресторан решил накормить пермяков бургерами с медвежатиной. Новое блюдо было придумано в честь 300-летия города.

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В пермском ресторане FOUR подготовили новое меню, в котором представлены блюда из деликатесов Пермского края. Среди них есть вареники из репы, рыжики с хлебом и сметаной, а также рулеты из кролика. «Примечательная черта пермской кухни — ее близость к природе. Дичь, грибы, ягоды, травы — основа наших блюд. Мы взяли самые популярные блюда, добавив свой колорит, необычную подачу и нестандартное сочетание ингредиентов» — рассказал шеф-повар ресторана FOUR Владимир Бурдин в группе заведения в соцсети «ВКонтакте». Также в меню входят посикунчики с мясом и шаньги со слабосоленым лососем. Самое бюджетное блюдо — вареники с репой и фермерской сметаной за 300 рублей. Самый дорогой деликатес — рулеты из кролика с муссом из моченой репы за 760 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что пермский ресторан решил накормить пермяков бургерами с медвежатиной. Новое блюдо было придумано в честь 300-летия города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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