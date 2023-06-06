06 июня 2023

Пермский ресторан в честь юбилея города решил кормить посетителей медвежатиной

«Гастропаб 40» подготовил к юбилею Перми меню с бургерами из мяса кабана и медведя
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Стрит-фуд в парке Маяковского (ЦПКиО). Екатеринбург, уличная еда, бургер, стрит-фуд
Одно из блюд праздничного меню — бургер с котлетой из мяса кудымкарского медведя Фото:

Пермский «Гастропаб 40» к 300-летию краевой столицы подготовил новое меню. В нем представлены блюда из деликатесов, которые есть только в Пермском крае. Так, среди них есть котлеты из мяса кабана и бургер с мясом медведя. Об этом URA.RU рассказал шеф-повар заведения Игорь Болотов.

«Мы подготовили меню к 300-летию города. У каждого блюда идет привязка к территории, откуда был взят его главный ингредиент. Например, „мишка-бургер“ — бургер с котлетой из мяса кудымкарского медведя или самостоятельное блюдо — котлеты из уинского кабанчика, которые подаются с картофельными драниками» — рассказал шеф-повар.

Также в новое меню входят колбаски из оленины с вишерских пастбищ и котлеты из камской щуки. Самое бюджетное блюдо — традиционные посикунчики и вареники с черникой и деревенской сметаной за 390 рублей. Самый дорогой деликатес — котлеты из уинского кабанчика, за которые придется заплатить 880 рублей.

Ранее URA.RU рассказало, какие рестораны планируют открыть до конца 2023 года. Среди них будут заведения с итальянской, паназиатской и грузинской кухней.

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Пермский «Гастропаб 40» к 300-летию краевой столицы подготовил новое меню. В нем представлены блюда из деликатесов, которые есть только в Пермском крае. Так, среди них есть котлеты из мяса кабана и бургер с мясом медведя. Об этом URA.RU рассказал шеф-повар заведения Игорь Болотов. «Мы подготовили меню к 300-летию города. У каждого блюда идет привязка к территории, откуда был взят его главный ингредиент. Например, „мишка-бургер“ — бургер с котлетой из мяса кудымкарского медведя или самостоятельное блюдо — котлеты из уинского кабанчика, которые подаются с картофельными драниками» — рассказал шеф-повар. Также в новое меню входят колбаски из оленины с вишерских пастбищ и котлеты из камской щуки. Самое бюджетное блюдо — традиционные посикунчики и вареники с черникой и деревенской сметаной за 390 рублей. Самый дорогой деликатес — котлеты из уинского кабанчика, за которые придется заплатить 880 рублей. Ранее URA.RU рассказало, какие рестораны планируют открыть до конца 2023 года. Среди них будут заведения с итальянской, паназиатской и грузинской кухней.
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