Пермячка запустила свой бренд сумок и корзин для грибов из бумаги. Фото

24 июля 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

С грибной корзинкой из бумажной лозы не страшно попасть под дождь Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дизайнер Валентина Будусова открыла в Перми мастерскую по производству сумок и корзинок из бумажной лозы. Изделия не промокают под дождем, способны выдержать вес больше трех килограммов и не рассыхаются. Девушка не только плетет аксессуары, но и сама делает сырье для них. «Не могла найти в магазине подходящие ящики для хранения и сплела их сама. Стала дальше интересоваться изделиями из бумажной лозы, и оказалось, что из нее можно делать не только ящики, но и сумки, корзинки для грибов и ягод или декор для дома. Так открыла свою мастерскую Basket Loza, где могу все это изготовить», — рассказала Будусова корреспонденту агентства. Изделия получаются прочными за счет многослойности. Бумагу накручивают на спицу в несколько слоев, таким образом, она становится твердой, как дерево, и разорвать ее практически невозможно. Чтобы сумки не пропускали влагу, их грунтуют и наносят лак. Изделия можно сделать любого цвета за счет красителей на водной основе. Также пермячка делает из бумажной лозы сервировочные салфетки, подносы, светильники, пуфы, столики-сундуки, лежанки для кошек. Но особой популярностью летом пользуются корзинки для грибов, отмечает Будусова. Каждое изделие делается по индивидуальному заказу Фото: Валентина Будусова Дизайнер часто проводит мастер-классы по изготовлению аксессуаров и элементов декора Фото: Валентина Будусова Корзинки для овощей и фруктов — хит сезона Фото: Валентина Будусова

Дизайнер Валентина Будусова открыла в Перми мастерскую по производству сумок и корзинок из бумажной лозы. Изделия не промокают под дождем, способны выдержать вес больше трех килограммов и не рассыхаются. Девушка не только плетет аксессуары, но и сама делает сырье для них. «Не могла найти в магазине подходящие ящики для хранения и сплела их сама. Стала дальше интересоваться изделиями из бумажной лозы, и оказалось, что из нее можно делать не только ящики, но и сумки, корзинки для грибов и ягод или декор для дома. Так открыла свою мастерскую Basket Loza, где могу все это изготовить», — рассказала Будусова корреспонденту агентства. Изделия получаются прочными за счет многослойности. Бумагу накручивают на спицу в несколько слоев, таким образом, она становится твердой, как дерево, и разорвать ее практически невозможно. Чтобы сумки не пропускали влагу, их грунтуют и наносят лак. Изделия можно сделать любого цвета за счет красителей на водной основе. Также пермячка делает из бумажной лозы сервировочные салфетки, подносы, светильники, пуфы, столики-сундуки, лежанки для кошек. Но особой популярностью летом пользуются корзинки для грибов, отмечает Будусова.