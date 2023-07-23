Дизайнер Валентина Будусова открыла в Перми мастерскую по производству сумок и корзинок из бумажной лозы. Изделия не промокают под дождем, способны выдержать вес больше трех килограммов и не рассыхаются. Девушка не только плетет аксессуары, но и сама делает сырье для них.
«Не могла найти в магазине подходящие ящики для хранения и сплела их сама. Стала дальше интересоваться изделиями из бумажной лозы, и оказалось, что из нее можно делать не только ящики, но и сумки, корзинки для грибов и ягод или декор для дома. Так открыла свою мастерскую Basket Loza, где могу все это изготовить», — рассказала Будусова корреспонденту агентства.
Изделия получаются прочными за счет многослойности. Бумагу накручивают на спицу в несколько слоев, таким образом, она становится твердой, как дерево, и разорвать ее практически невозможно. Чтобы сумки не пропускали влагу, их грунтуют и наносят лак. Изделия можно сделать любого цвета за счет красителей на водной основе. Также пермячка делает из бумажной лозы сервировочные салфетки, подносы, светильники, пуфы, столики-сундуки, лежанки для кошек. Но особой популярностью летом пользуются корзинки для грибов, отмечает Будусова.
Каждое изделие делается по индивидуальному заказу
Фото: Валентина Будусова
Дизайнер часто проводит мастер-классы по изготовлению аксессуаров и элементов декора
Дизайнер Валентина Будусова открыла в Перми мастерскую по производству сумок и корзинок из бумажной лозы. Изделия не промокают под дождем, способны выдержать вес больше трех килограммов и не рассыхаются. Девушка не только плетет аксессуары, но и сама делает сырье для них. «Не могла найти в магазине подходящие ящики для хранения и сплела их сама. Стала дальше интересоваться изделиями из бумажной лозы, и оказалось, что из нее можно делать не только ящики, но и сумки, корзинки для грибов и ягод или декор для дома. Так открыла свою мастерскую Basket Loza, где могу все это изготовить», — рассказала Будусова корреспонденту агентства. Изделия получаются прочными за счет многослойности. Бумагу накручивают на спицу в несколько слоев, таким образом, она становится твердой, как дерево, и разорвать ее практически невозможно. Чтобы сумки не пропускали влагу, их грунтуют и наносят лак. Изделия можно сделать любого цвета за счет красителей на водной основе. Также пермячка делает из бумажной лозы сервировочные салфетки, подносы, светильники, пуфы, столики-сундуки, лежанки для кошек. Но особой популярностью летом пользуются корзинки для грибов, отмечает Будусова.