23 июля 2023

Пермячка запустила свой бренд сумок и корзин для грибов из бумаги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, грибы в корзинке, синявки, сыроежки
С грибной корзинкой из бумажной лозы не страшно попасть под дождь Фото:

Дизайнер Валентина Будусова открыла в Перми мастерскую по производству сумок и корзинок из бумажной лозы. Изделия не промокают под дождем, способны выдержать вес больше трех килограммов и не рассыхаются. Девушка не только плетет аксессуары, но и сама делает сырье для них.

«Не могла найти в магазине подходящие ящики для хранения и сплела их сама. Стала дальше интересоваться изделиями из бумажной лозы, и оказалось, что из нее можно делать не только ящики, но и сумки, корзинки для грибов и ягод или декор для дома. Так открыла свою мастерскую Basket Loza, где могу все это изготовить», — рассказала Будусова корреспонденту агентства.

Изделия получаются прочными за счет многослойности. Бумагу накручивают на спицу в несколько слоев, таким образом, она становится твердой, как дерево, и разорвать ее практически невозможно. Чтобы сумки не пропускали влагу, их грунтуют и наносят лак. Изделия можно сделать любого цвета за счет красителей на водной основе. Также пермячка делает из бумажной лозы сервировочные салфетки, подносы, светильники, пуфы, столики-сундуки, лежанки для кошек. Но особой популярностью летом пользуются корзинки для грибов, отмечает Будусова.

Каждое изделие делается по индивидуальному заказу
Каждое изделие делается по индивидуальному заказу
Фото:
Дизайнер часто проводит мастер-классы по изготовлению аксессуаров и элементов декора
Дизайнер часто проводит мастер-классы по изготовлению аксессуаров и элементов декора
Фото:
Корзинки для овощей и фруктов — хит сезона
Корзинки для овощей и фруктов — хит сезона
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Дизайнер Валентина Будусова открыла в Перми мастерскую по производству сумок и корзинок из бумажной лозы. Изделия не промокают под дождем, способны выдержать вес больше трех килограммов и не рассыхаются. Девушка не только плетет аксессуары, но и сама делает сырье для них. «Не могла найти в магазине подходящие ящики для хранения и сплела их сама. Стала дальше интересоваться изделиями из бумажной лозы, и оказалось, что из нее можно делать не только ящики, но и сумки, корзинки для грибов и ягод или декор для дома. Так открыла свою мастерскую Basket Loza, где могу все это изготовить», — рассказала Будусова корреспонденту агентства. Изделия получаются прочными за счет многослойности. Бумагу накручивают на спицу в несколько слоев, таким образом, она становится твердой, как дерево, и разорвать ее практически невозможно. Чтобы сумки не пропускали влагу, их грунтуют и наносят лак. Изделия можно сделать любого цвета за счет красителей на водной основе. Также пермячка делает из бумажной лозы сервировочные салфетки, подносы, светильники, пуфы, столики-сундуки, лежанки для кошек. Но особой популярностью летом пользуются корзинки для грибов, отмечает Будусова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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