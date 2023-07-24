Аэропорт Кольцово подал иск к одной из старейших авиакомпаний Центральной Азии

Аэропорт Кольцово намерен судиться с «Таджик Эйр»
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Кольцово судится с Tajik Air Фото:

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от аэропорта Кольцово к Tajik Air (ОАО «Таджик Эйр»). Иск был подан 21 июля.

С чем связаны судебные претензии, неизвестно. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу екатеринбургского аэропорта Кольцово. Там отказались комментировать иск.

Tajik Air — национальный авиаперевозчик Таджикистана. Базируется в столичном аэропорту Душанбе, использует вторичный аэропорт Худжанд. История авиакомпании «Таджик Эйр» берет свое начало с 1930 года. В 2013 году, по версии Business Insider, компания заняла девятое место в рейтинге «20 худших авиакомпаний мира» для путешествия экономическим классом. 11 января 2019 года, в связи с экономическими трудностями, Tajik Air прекратила полеты, но уже в июле того же года был возобновлен рейс в Москву.

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В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от аэропорта Кольцово к Tajik Air (ОАО «Таджик Эйр»). Иск был подан 21 июля. С чем связаны судебные претензии, неизвестно. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу екатеринбургского аэропорта Кольцово. Там отказались комментировать иск. Tajik Air — национальный авиаперевозчик Таджикистана. Базируется в столичном аэропорту Душанбе, использует вторичный аэропорт Худжанд. История авиакомпании «Таджик Эйр» берет свое начало с 1930 года. В 2013 году, по версии Business Insider, компания заняла девятое место в рейтинге «20 худших авиакомпаний мира» для путешествия экономическим классом. 11 января 2019 года, в связи с экономическими трудностями, Tajik Air прекратила полеты, но уже в июле того же года был возобновлен рейс в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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