Миллиардер решил поторговаться с властью Екатеринбурга, но прогадал

24 июля 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Говорят, Валерию Ананьеву (по центру) не согласовали ни один крупный проект с конца 2022-го, он хотел изменить расклад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Девелопер Валерий Ананьев («Атомстройкомплекс»), вопреки собственному обещанию, не стал отзывать своего человека с выборов в гордуму Екатеринбурга. По данным URA.RU, просившая его об этом мэрия трактует выдвижение директора подконтрольной Ананьеву управляющей компании «Территория-Восток» Александра Дюмаева как попытку торга. И потому отложила разговор с Ананьевым ровно на неделю — ухудшая его переговорную позицию. О том, что Дюмаев будет соперничать с депутатом Михаилом Вечкензиным из промэрской команды депутата Алексея Вихарева в округе №15, было объявлено на конференции КПРФ 8 июля. Чиновники настаивают, что просили секретаря обкома Александра Ивачева отказаться от соперничества в этом округе — в рамках большой предвыборной сделки. Ивачев же в частных беседах уверяет, что такой просьбы не слышал. За день до конференции коммунистов, 7 июля, администрация «протянула Ананьеву руку», утверждает информированный источник агентства во власти: городская комиссия по правилам землепользования и застройки согласовала «Атомстройкомплексу» изменение зонирования участка в Чкаловском районе. И выдвижения Дюмаева после такого окружение мэра Алексея Орлова не ожидало. Вечером 8 июля Ананьев, по информации URA.RU, позвонил в мэрию и заверил, что вопрос урегулирует. Из разговора с ним у чиновников сформировалось впечатление, что с Ивачевым о Дюмаеве договаривался не сам Ананьев, а его сын Виктор — как известно, увлекающийся политикой. Однако за последующую неделю ничего не изменилось, более того, сразу после встречи вице-мэра по политике Сергея Плахотина с Ивачевым 17 июля Дюмаев донес в избирком необходимые для дальнейшего участия в выборах документы. Днем 18 июля у Ананьева должен был состояться разговор в мэрии, однако его отменили. Новая дата — 25 июля. По словам источника, загвоздка в том, что до 21 июля КПРФ могла без ущерба для себя заменить Дюмаева на другого кандидата в 14-м округе. «Очевидно, Ананьев хотел торга. За последние восемь месяцев ему не согласовали ни один крупный проект. И если бы Ананьева приняли [в мэрии] 18-го, то нам пришлось бы его упрашивать снять Дюмаева, предлагать что-то взамен. А так Ананьеву дали дополнительное время, чтобы ошибиться, пройти точку невозврата (21 июля — прим. URA.RU). Теперь просить будет уже он. И оправдываться, почему Дюмаев до сих пор не снят, несмотря на обещание», — объяснил логику переноса встречи с Ананьевым представитель мэрии. КПРФ и «Атомстройкомплекс» могут отозвать кандидатуру Дюмаева до 3 сентября. Но выдвинуть кого-то вместо него партия уже не сможет, пояснил корреспонденту глава Ленинской территориальной избирательной комиссии — основного распорядителя выборов в думу — Вадим Антошин. По этой причине в качестве рабочего чиновники сейчас рассматривают вариант с минимизацией активности Дюмаева в округе. Валерию Ананьеву направлены вопросы по теме, ответ на них пока не пришел. Представители администрации, участвующие в переговорах, от официальных комментариев воздерживаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Девелопер Валерий Ананьев («Атомстройкомплекс»), вопреки собственному обещанию, не стал отзывать своего человека с выборов в гордуму Екатеринбурга. По данным URA.RU, просившая его об этом мэрия трактует выдвижение директора подконтрольной Ананьеву управляющей компании «Территория-Восток» Александра Дюмаева как попытку торга. И потому отложила разговор с Ананьевым ровно на неделю — ухудшая его переговорную позицию. О том, что Дюмаев будет соперничать с депутатом Михаилом Вечкензиным из промэрской команды депутата Алексея Вихарева в округе №15, было объявлено на конференции КПРФ 8 июля. Чиновники настаивают, что просили секретаря обкома Александра Ивачева отказаться от соперничества в этом округе — в рамках большой предвыборной сделки. Ивачев же в частных беседах уверяет, что такой просьбы не слышал. За день до конференции коммунистов, 7 июля, администрация «протянула Ананьеву руку», утверждает информированный источник агентства во власти: городская комиссия по правилам землепользования и застройки согласовала «Атомстройкомплексу» изменение зонирования участка в Чкаловском районе. И выдвижения Дюмаева после такого окружение мэра Алексея Орлова не ожидало. Вечером 8 июля Ананьев, по информации URA.RU, позвонил в мэрию и заверил, что вопрос урегулирует. Из разговора с ним у чиновников сформировалось впечатление, что с Ивачевым о Дюмаеве договаривался не сам Ананьев, а его сын Виктор — как известно, увлекающийся политикой. Однако за последующую неделю ничего не изменилось, более того, сразу после встречи вице-мэра по политике Сергея Плахотина с Ивачевым 17 июля Дюмаев донес в избирком необходимые для дальнейшего участия в выборах документы. Днем 18 июля у Ананьева должен был состояться разговор в мэрии, однако его отменили. Новая дата — 25 июля. По словам источника, загвоздка в том, что до 21 июля КПРФ могла без ущерба для себя заменить Дюмаева на другого кандидата в 14-м округе. И если бы Ананьева приняли [в мэрии] 18-го, то нам пришлось бы его упрашивать снять Дюмаева, предлагать что-то взамен. А так Ананьеву дали дополнительное время, чтобы ошибиться, пройти точку невозврата (21 июля — прим. URA.RU). Теперь просить будет уже он. И оправдываться, почему Дюмаев до сих пор не снят, несмотря на обещание», — объяснил логику переноса встречи с Ананьевым представитель мэрии. КПРФ и «Атомстройкомплекс» могут отозвать кандидатуру Дюмаева до 3 сентября. Но выдвинуть кого-то вместо него партия уже не сможет, пояснил корреспонденту глава Ленинской территориальной избирательной комиссии — основного распорядителя выборов в думу — Вадим Антошин. По этой причине в качестве рабочего чиновники сейчас рассматривают вариант с минимизацией активности Дюмаева в округе. Валерию Ананьеву направлены вопросы по теме, ответ на них пока не пришел. Представители администрации, участвующие в переговорах, от официальных комментариев воздерживаются.