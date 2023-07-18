Лидера свердловской КПРФ обвинили в нарушении сделки с мэрией Екатеринбурга

18 июля 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Сам Александр Ивачев не считает, что повел себя не по-джентельменски Фото: Московец Илья © URA.RU Секретаря обкома КПРФ, вице-спикера заксо Александра Ивачева упрекнули в нарушении договоренностей с мэрией на выборах в гордуму Екатеринбурга. По данным URA.RU, это произошло на его встрече с представителями горадминистрации днем 17 июля, где обсуждалось выдвижение по округу №15 Александра Дюмаева, главы управляющей компании «Территория-Восток» (подконтрольна «Атомстройкомплексу» Валерия Ананьева). Как писало URA.RU, еще весной мэрия при финансовой поддержке крупной металлургической компании договорилась с Ивачевым, что, во-первых, на выборах он не включит в списки кандидатов от КПРФ людей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), оппонирующего главе города Алексею Орлову. А во-вторых, откажется от соперничества в округах, которые назовет мэрия. Например, в округе №5 Ивачев в итоге выдвинул политтехнолога администрации Евгения Чернецова. Основной кандидат там — сотрудник ГУМК Алексей Смирнов, победитель праймериз «Единой России». Чиновники настаивают, что в направленном ими Ивачеву «списке пожеланий» был и округ №15, где мэрия и «Единая Россия» ведут действующего депутата Михаила Вечкензина из промэрской команды депутата Алексея Вихарева. И потому новости с конференции КПРФ 8 июля, где были названы фамилии всех кандидатов от партии, «серый дом» удивили. На прошлой неделе представители мэрии разговаривали с Ивачевым по телефону. «Тот пошел в отказ, сказал, что не слышал просьбы не выдвигать Дюмаева», — рассказал знакомый с ходом переговоров собеседник. «А вчера состоялась уже очная встреча, где Ивачеву предъявили то же самое, и он повторил, что никаких просьб по 15-му округу якобы не слышал. На этом и разошлись», — добавил источник. Новость по теме Сын миллиардера подставил его на выборах в Екатеринбурге По его словам, Ивачеву также указали на то, что он, сам того не зная, поддержал Кочеткова. Согласно этой версии, за выдвижением Дюмаева стоят не только Валерий Ананьев или его сын Виктор, но и Кочетков, которому, как считается, перекрыли доступ к парламентским партиям. Каких-либо доказательств этого, впрочем, пока нет. Хотя представители так называемого «кочетковского» пула в частных разговорах от Дюмаева не открещиваются. С Ананьевым будут разбираться отдельно, анонсировал еще один собеседник. В ближайшее время у него пройдет встреча в горадминистрации. И, вероятно, по ее итогам и будет принято решение, останется Дюмаев в гонке или его снимут. Дозвониться до непосредственных участников переговоров — Ивачева и вице-мэра Сергея Плахотина (политика и СМИ) — к моменту публикации не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Секретаря обкома КПРФ, вице-спикера заксо Александра Ивачева упрекнули в нарушении договоренностей с мэрией на выборах в гордуму Екатеринбурга. По данным URA.RU, это произошло на его встрече с представителями горадминистрации днем 17 июля, где обсуждалось выдвижение по округу №15 Александра Дюмаева, главы управляющей компании «Территория-Восток» (подконтрольна «Атомстройкомплексу» Валерия Ананьева). Как писало URA.RU, еще весной мэрия при финансовой поддержке крупной металлургической компании договорилась с Ивачевым, что, во-первых, на выборах он не включит в списки кандидатов от КПРФ людей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), оппонирующего главе города Алексею Орлову. А во-вторых, откажется от соперничества в округах, которые назовет мэрия. Например, в округе №5 Ивачев в итоге выдвинул политтехнолога администрации Евгения Чернецова. Основной кандидат там — сотрудник ГУМК Алексей Смирнов, победитель праймериз «Единой России». Чиновники настаивают, что в направленном ими Ивачеву «списке пожеланий» был и округ №15, где мэрия и «Единая Россия» ведут действующего депутата Михаила Вечкензина из промэрской команды депутата Алексея Вихарева. И потому новости с конференции КПРФ 8 июля, где были названы фамилии всех кандидатов от партии, «серый дом» удивили. На прошлой неделе представители мэрии разговаривали с Ивачевым по телефону. «Тот пошел в отказ, сказал, что не слышал просьбы не выдвигать Дюмаева», — рассказал знакомый с ходом переговоров собеседник. «А вчера состоялась уже очная встреча, где Ивачеву предъявили то же самое, и он повторил, что никаких просьб по 15-му округу якобы не слышал. На этом и разошлись», — добавил источник. По его словам, Ивачеву также указали на то, что он, сам того не зная, поддержал Кочеткова. Согласно этой версии, за выдвижением Дюмаева стоят не только Валерий Ананьев или его сын Виктор, но и Кочетков, которому, как считается, перекрыли доступ к парламентским партиям. Каких-либо доказательств этого, впрочем, пока нет. Хотя представители так называемого «кочетковского» пула в частных разговорах от Дюмаева не открещиваются. С Ананьевым будут разбираться отдельно, анонсировал еще один собеседник. В ближайшее время у него пройдет встреча в горадминистрации. И, вероятно, по ее итогам и будет принято решение, останется Дюмаев в гонке или его снимут. Дозвониться до непосредственных участников переговоров — Ивачева и вице-мэра Сергея Плахотина (политика и СМИ) — к моменту публикации не удалось.