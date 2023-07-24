Челябинские силовики разыскивают уроженца Средней Азии, напавшего на бойца СВО

Военнослужащий после потасовки находится в реанимации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Катав-Ивановском районе Челябинской области объявлен в розыск уроженец Средней Азии, из-за конфликта с которым пострадал военнослужащий СВО, находившийся в отпуске. Об этом URA.RU сообщили источники в Юрюзани, где произошел инцидент. В пресс-службе ГУ МВД по региону, не уточняя данных об участниках конфликта, подтвердили факт розыска.

«Конфликт произошел ночью между участником СВО Антоном Ч. и уроженцем Средней Азии Ашурмахмадом К. Антон ушел на фронт в сентябре 2022 года и в эти дни находился в отпуске в Юрюзани. После потасовки уроженец К. скрылся, а Антон вернулся домой, но на следующий день почувствовал себя плохо, обратился к врачу, его состояние резко ухудшилось», — рассказал источник.

Сейчас боец находится в реанимации, у него диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. На второго участника конфликта разосланы ориентировки (имеется в распоряжении URA.RU).

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека“). Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, опрашиваются свидетели и очевидцы, принимаются все меры к установлению всех деталей противоправного деяния и розыску подозреваемого лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.