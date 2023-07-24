В Кургане затягивается расследование дела зэка, подозреваемого в подделке документов

В Кургане затягивается расследование по делу зэка, вышедшего на волю по поддельным документам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кургане затягивается расследование по делу бывшего заключенного исправительной колонии №2 (станция Просвет, Кетовский округ), вышедшего на свободу благодаря подделке медицинских документов о якобы обнаруженном раке мочевого пузыря. Об этом URA.RU стало известно от источников из правоохранительных органов.

«Расследование уголовного дела по факту освобождения осужденного из ИК №2 на основании фиктивного диагноза затягивается по причине большого количества эпизодов и множества причастных лиц и свидетелей. Силовики также отрабатывают осужденных и их родственников, которые стали жертвами аферистов», — уточнил источник.

По данным источников из правоохранительных органов, родственники зэков буквально завалили силовиков жалобами об обмане со стороны аферистов, обещавших досрочное освобождение из колонии за деньги. Источники из числа заключенных ИК №2 добавили, что в этой теме фигурирует зэк, известный в криминальных кругах как «Глобус». Якобы через него находящийся на воле заключенный «Малой» (некто Виталий З.), о скандальном освобождении которого стало известно благодаря СМИ, предлагал услуги по досрочному освобождению.

По мнению источников, в качестве гарантий аферистами и самим «Малым» приводилось его собственное досрочное освобождение из колонии. Заключенные говорят, что после выхода на свободу — «Малой» сразу же купил себе дорогостоящий Мерседес, матери Лексус, а своей подруге квартиру.

Ранее Виталий З. отбывал наказание сроком почти 23 года в ИК №2 за убийства и разбой, но по решению суда вышел условно-досрочно. Оказалось, что у него обнаружен рак мочевого пузыря. Для сотрудников ИК №2 это стало неожиданным, — поделился информацией с URA.RU работник колонии. А вот на врача-уролога Курганской областной клинической больницы, поставившего фиктивный диагноз, было заведено, по данным силовиков, уголовное дело.

В пресс-службу СУ СК России по Курганской области URA.RU направило запрос, чтобы выяснить причины из-за которых затягивается расследование дела о досрочном освобождении из ИК №2 осужденного по поддельным медицинским документам. Публикация дополнится после получения ответа.