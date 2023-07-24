24 июля 2023
23 июля 2023

Власти поселка ЯНАО снесут около 100 самовольных построек жителей

В поселке Пуровск ЯНАО мэрия ликвидирует 91 незаконную постройку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проблемная дорога на Химмаш. Екатеринбург , строители, гаражи, строители в касках
Снос самовольных построек должен быть выполнен до 30 октября Фото:

Власти поселка Пуровск (ЯНАО) планируют снести 91 самовольную постройку, расположенную на территории муниципалитета. Аукцион по поиску подрядчика для выполнения данных работ размещен на портале госзакупок.

«Объект закупки — выполнение работ по сносу (демонтажу) самовольных построек, находящихся на территории п. Пуровск. Объем работ — 91 объект», — сообщается в документах аукциона.

Согласно техническому заданию, среди самовольных построек — гаражи, строения, эстакады, бани и контейнеры, незаконно размещенные на придомовых территориях местными жителями. Работы по демонтажу должны быть выполнены до 30 октября. Полный перечень объектов с указанием адресов и фото опубликован на портале «Госзакупки».

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Лабытнанги (ЯНАО) ликвидирует самовольно установленных объекты вдоль ул. Обская. Заблаговременно проводился розыск владельцев. Гаражи, владельцы которых не подтвердили право пользования объектом, вошли в перечень объектов на снос.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти поселка Пуровск (ЯНАО) планируют снести 91 самовольную постройку, расположенную на территории муниципалитета. Аукцион по поиску подрядчика для выполнения данных работ размещен на портале госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по сносу (демонтажу) самовольных построек, находящихся на территории п. Пуровск. Объем работ — 91 объект», — сообщается в документах аукциона. Согласно техническому заданию, среди самовольных построек — гаражи, строения, эстакады, бани и контейнеры, незаконно размещенные на придомовых территориях местными жителями. Работы по демонтажу должны быть выполнены до 30 октября. Полный перечень объектов с указанием адресов и фото опубликован на портале «Госзакупки». Ранее URA.RU сообщало, что администрация Лабытнанги (ЯНАО) ликвидирует самовольно установленных объекты вдоль ул. Обская. Заблаговременно проводился розыск владельцев. Гаражи, владельцы которых не подтвердили право пользования объектом, вошли в перечень объектов на снос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...