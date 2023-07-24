Власти поселка ЯНАО снесут около 100 самовольных построек жителей

В поселке Пуровск ЯНАО мэрия ликвидирует 91 незаконную постройку

Снос самовольных построек должен быть выполнен до 30 октября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Власти поселка Пуровск (ЯНАО) планируют снести 91 самовольную постройку, расположенную на территории муниципалитета. Аукцион по поиску подрядчика для выполнения данных работ размещен на портале госзакупок.

«Объект закупки — выполнение работ по сносу (демонтажу) самовольных построек, находящихся на территории п. Пуровск. Объем работ — 91 объект», — сообщается в документах аукциона.

Согласно техническому заданию, среди самовольных построек — гаражи, строения, эстакады, бани и контейнеры, незаконно размещенные на придомовых территориях местными жителями. Работы по демонтажу должны быть выполнены до 30 октября. Полный перечень объектов с указанием адресов и фото опубликован на портале «Госзакупки».

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Лабытнанги (ЯНАО) ликвидирует самовольно установленных объекты вдоль ул. Обская. Заблаговременно проводился розыск владельцев. Гаражи, владельцы которых не подтвердили право пользования объектом, вошли в перечень объектов на снос.