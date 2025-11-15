Скульптуру установили в честь 50-летия города Фото: Алексей Сибиряк © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в честь 50-летия города установлена скульптура, посвященная историческому месту на улице Ленина. Здесь в конце 1980-х годов появились первые постройки, а сам арт-объект выполнен в виде монеты номиналом 5 копеек.

«В год 50‑летия Ноябрьска местное бизнес‑сообщество преподнесло городу подарок — скульптуру „Старый пятак“. „Пятак“ на улице Ленина — историческое место, где в конце 1980‑х начинались первые постройки и работал рынок, ставший символом зарождения предпринимательства в городе», — поделились власти города в telegram-канале.

Скульптура установлена на месте бывшего рынка за счет средств предпринимателей города. Высота арт-объекта два метра.