Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Ноябрьске появился необычный арт-объект. Видео

16 ноября 2025 в 00:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Скульптуру установили в честь 50-летия города

Скульптуру установили в честь 50-летия города

Фото: Алексей Сибиряк © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в честь 50-летия города установлена скульптура, посвященная историческому месту на улице Ленина. Здесь в конце 1980-х годов появились первые постройки, а сам арт-объект выполнен в виде монеты номиналом 5 копеек.

«В год 50‑летия Ноябрьска местное бизнес‑сообщество преподнесло городу подарок — скульптуру „Старый пятак“. „Пятак“ на улице Ленина — историческое место, где в конце 1980‑х начинались первые постройки и работал рынок, ставший символом зарождения предпринимательства в городе», — поделились власти города в telegram-канале.

Скульптура установлена на месте бывшего рынка за счет средств предпринимателей города. Высота арт-объекта два метра.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал