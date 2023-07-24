WSJ: Медленное наступление ВСУ приведет Байдена к провалу

25 июля 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Положение на Украине ведет Джо Байдена к провалу, пишет WSJ Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медленное контрнаступление ВСУ может привести к отступлению США от поддержки Украины и допущению победы России, что будет провалом внешней политики президента США Джо Байдена. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. «Медленные темпы контрнаступления Украины могут привести к отступлению США от поддержки Украины, а допущение даже частичной победы России станет характерным провалом внешней политики Байдена», — говорится в материале газеты. Там добавили, что медленный темп наступления ВСУ ослабляет надежды на скорое начало переговоров о прекращении боевых действий в этом году, а также увеличивает риск продолжения конфликта. Такая ситуация вызывает сомнения в стратегии президента Байдена, которая заключается в предоставлении военной помощи Украине для переговоров с Россией с позиции силы. Возникает вопрос о возможности Запада поставлять оружие в условиях дефицита. Однако администрации американского лидера не остается другого выбора, кроме как продолжать поставки оружия, говорится в публикации. Отступление Украины и даже частичная победа России стали бы серьезным провалом внешней политики Байдена, аналогичным выводу американских войск из Афганистана, заключил автор статьи. Ранее уже отмечалось, что администрация Байдена возлагает большие надежды на успех украинского контрнаступления, так как провал армии может негативно сказаться на шансах Байдена на переизбрание. Успехи Украины сегодня играют важную роль в формировании репутации президента США, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Медленное контрнаступление ВСУ может привести к отступлению США от поддержки Украины и допущению победы России, что будет провалом внешней политики президента США Джо Байдена. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. «Медленные темпы контрнаступления Украины могут привести к отступлению США от поддержки Украины, а допущение даже частичной победы России станет характерным провалом внешней политики Байдена», — говорится в материале газеты. Там добавили, что медленный темп наступления ВСУ ослабляет надежды на скорое начало переговоров о прекращении боевых действий в этом году, а также увеличивает риск продолжения конфликта. Такая ситуация вызывает сомнения в стратегии президента Байдена, которая заключается в предоставлении военной помощи Украине для переговоров с Россией с позиции силы. Возникает вопрос о возможности Запада поставлять оружие в условиях дефицита. Однако администрации американского лидера не остается другого выбора, кроме как продолжать поставки оружия, говорится в публикации. Отступление Украины и даже частичная победа России стали бы серьезным провалом внешней политики Байдена, аналогичным выводу американских войск из Афганистана, заключил автор статьи. Ранее уже отмечалось, что администрация Байдена возлагает большие надежды на успех украинского контрнаступления, так как провал армии может негативно сказаться на шансах Байдена на переизбрание. Успехи Украины сегодня играют важную роль в формировании репутации президента США, передает «Утро.ру».