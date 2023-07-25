25 июля 2023

На Курганмашзаводе обсуждают отставку исполнительного директора

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
По данным инсайдеров, на КМЗ ожидаются кадровые перестановки в руководстве Фото:

На «Курганмашзаводе» (КМЗ) обсуждают возможную отставку исполнительного директора Петра Тюкова, который пять последних лет руководил оборонным предприятием. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к заводу.

«На „Курганмашзаводе“ ожидаются кадровые перестановки в руководстве. Говорят, что исполнительного директора оборонного предприятия Петра Тюкова ждет отставка», — рассказал инсайдер.

Другой источник отметил, что кадровые перестановки на «Курганмашзаводе» направлены на структуризацию управленческой работы и никак не скажутся на выполнении гособоронзаказа. Также инсайдер добавил, что уход Петра Тюкова с руководящего поста, возможно, связан с его личным решением и у госкорпорации Ростех нет никаких претензий к его работе.

URA.RU направило официальный запрос на ПАО «Курганмашзавод» с просьбой прокомментировать информацию о кадровых перестановках. На момент публикации ответ не поступил.

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На «Курганмашзаводе» (КМЗ) обсуждают возможную отставку исполнительного директора Петра Тюкова, который пять последних лет руководил оборонным предприятием. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к заводу. «На „Курганмашзаводе“ ожидаются кадровые перестановки в руководстве. Говорят, что исполнительного директора оборонного предприятия Петра Тюкова ждет отставка», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что кадровые перестановки на «Курганмашзаводе» направлены на структуризацию управленческой работы и никак не скажутся на выполнении гособоронзаказа. Также инсайдер добавил, что уход Петра Тюкова с руководящего поста, возможно, связан с его личным решением и у госкорпорации Ростех нет никаких претензий к его работе. URA.RU направило официальный запрос на ПАО «Курганмашзавод» с просьбой прокомментировать информацию о кадровых перестановках. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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