На Курганмашзаводе обсуждают отставку исполнительного директора

26 июля 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

По данным инсайдеров, на КМЗ ожидаются кадровые перестановки в руководстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На «Курганмашзаводе» (КМЗ) обсуждают возможную отставку исполнительного директора Петра Тюкова, который пять последних лет руководил оборонным предприятием. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к заводу. «На „Курганмашзаводе“ ожидаются кадровые перестановки в руководстве. Говорят, что исполнительного директора оборонного предприятия Петра Тюкова ждет отставка», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что кадровые перестановки на «Курганмашзаводе» направлены на структуризацию управленческой работы и никак не скажутся на выполнении гособоронзаказа. Также инсайдер добавил, что уход Петра Тюкова с руководящего поста, возможно, связан с его личным решением и у госкорпорации Ростех нет никаких претензий к его работе. URA.RU направило официальный запрос на ПАО «Курганмашзавод» с просьбой прокомментировать информацию о кадровых перестановках. На момент публикации ответ не поступил.

На «Курганмашзаводе» (КМЗ) обсуждают возможную отставку исполнительного директора Петра Тюкова, который пять последних лет руководил оборонным предприятием. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к заводу. «На „Курганмашзаводе“ ожидаются кадровые перестановки в руководстве. Говорят, что исполнительного директора оборонного предприятия Петра Тюкова ждет отставка», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что кадровые перестановки на «Курганмашзаводе» направлены на структуризацию управленческой работы и никак не скажутся на выполнении гособоронзаказа. Также инсайдер добавил, что уход Петра Тюкова с руководящего поста, возможно, связан с его личным решением и у госкорпорации Ростех нет никаких претензий к его работе. URA.RU направило официальный запрос на ПАО «Курганмашзавод» с просьбой прокомментировать информацию о кадровых перестановках. На момент публикации ответ не поступил.