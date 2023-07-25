На Курганмашзаводе обсуждают отставку исполнительного директора

На «Курганмашзаводе» (КМЗ) обсуждают возможную отставку исполнительного директора Петра Тюкова, который пять последних лет руководил оборонным предприятием. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к заводу.
«На „Курганмашзаводе“ ожидаются кадровые перестановки в руководстве. Говорят, что исполнительного директора оборонного предприятия Петра Тюкова ждет отставка», — рассказал инсайдер.
Другой источник отметил, что кадровые перестановки на «Курганмашзаводе» направлены на структуризацию управленческой работы и никак не скажутся на выполнении гособоронзаказа. Также инсайдер добавил, что уход Петра Тюкова с руководящего поста, возможно, связан с его личным решением и у госкорпорации Ростех нет никаких претензий к его работе.
URA.RU направило официальный запрос на ПАО «Курганмашзавод» с просьбой прокомментировать информацию о кадровых перестановках. На момент публикации ответ не поступил.
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