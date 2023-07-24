Видеосервис помог найти пожилого челябинца за 16 км от места пропажи

Видеокамеры помогают волонтерам «ЛизаАлерт» находить потерявшихся жителей Фото: Московец Илья © URA.RU

Видеосервис «Улицы онлайн» в Челябинске помог найти пожилого мужчину за 16 км от места пропажи. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Интерсвязь», вскоре челябинец потерялся снова и опять был найден с помощью видеокамер.

«В одном из садовых товариществ под Челябинском пропал пожилой мужчина. Родственники пытались найти пенсионера своими силами. Но когда самостоятельные поиски результатов не дали, решили обратиться к волонтерам „ЛизаАлерт“. В итоге пенсионера заметили на нескольких перекрестках. Оказалось, что пешком пенсионер прошел больше 16 километров», — отметили URA.RU в «Интерсвязи».

Найти человека, страдавшего проблемами с памятью, удалось после просмотра трафика видеокамер, отметил волонтер «ЛизаАлерт» Сергей Зотов. Сначала его коллеги обратили внимание на камеры в районе въезда в город со стороны поселка Кременкуль. Именно в той стороне находился сад, где пропал мужчина. После нескольких часов просмотра пенсионера заметили на нескольких перекрестках.

«После того, как папу увидели в одном из микрорайонов, мы бросились на поиски именно туда. Не сразу, но к вечеру следующего дня папу нашли. Но если бы не камеры, его может вообще не нашли, потому что продолжили бы поиски в районе садового кооператива. Мы даже предположить не могли, что папа пешком сможет дойти до Челябинска. В следующий раз мы его после пропажи обнаружили на соседней улице», — поделилась дочь пропавшего Екатерина.

С января 2022 по июнь 2023 года волонтеры челябинского подразделения поискового отряда «ЛизаАлерт» получили почти 900 заявок о пропавших людях. Из них восемь человек нашли при использовании сервиса «Улицы онлайн». Камеры стоят на 200 перекрестках и улицах Челябинска.

Спасти жизнь челябинцев могут и специальные «Кнопки спасения», которыми оборудованы все домофоны «Интерсвязи». Чтобы обратиться за помощью, нужно нажать кнопку SOS и удерживать ее пять секунд. Вызов автоматически поступит в «Службу-112». Об этом рассказала PR-руководитель компании «Интерсвязь» Екатерина Колбышева. По ее словам, за последние два года «Кнопкой спасения» в Челябинской области воспользовались более 80 тысяч раз.