В Челябинске к 2027 году планируют построить автомобильный город

На территории комплекса скоро появится трасса для мотоспортсменов Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Челябинске автоспортивный комплекс, возводимый по улице Северный Луч 2д, где расположена «Трасса-74», планируется построить к 2027 году. Об этом 25 июля во время прямого эфира рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников.

«Чтобы закончить полностью данный объект, у нас разработана целая концепция спортивного комплекса. Она достаточно объемная — от спортивных трасс и технических помещений до инфраструктурных решений, которые данную территорию позволят превратить в автомобильный город. Я думаю, при должном отношении к объекту года за два-три мы сможем это построить», — поделился во время пресс-конференции «Гранады-пресс» Клещевников.

По его словам, глобальная реконструкция на «Трассе-74», после которой и должен будет появиться современный автоспортивный комплекс, займет не меньше трех лет. Проект будет включать в себя гостиницы, где можно будет остановиться, кафе и другие точки общепита, автокинотеатр под открытым небом, который должен пользоваться популярностью у молодежи. Кроме того, на территории будут проводить автошоу и автовыставки.

Автоспортивный комплекс, прирастающий мотодвижением, расположен на улице Северный Луч 2 д. Площадь земельного участка составляет 22 гектара. В прошлом году при поддержке Губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы города Челябинска Натальи Котовой был закончен первый этап его строительства. Сегодня территория включает в себя трек на 400 метров, трассу ¼ мили для дрэг-рейсинга, ограждения, освещение, технические помещения модульного типа для обслуживания техники, модульные туалеты, а также помещения для судейских бригад и администрации. На территории есть возможность проводить соревнования по дрэг рейсингу, ралли, дрифт картингу, зимнему картингу, кольцевым гонкам.

Сейчас идет поэтапная реализация второй части проекта строительства. Скоро появится новая трасса по мотоджимхане для мотоспортсменов. Планируется, что она привлечет любителей уличных гонок.