24 июля 2023

Орлов заступился за скандальные бассейны «Баден-Бадена» на Шарташе

Мэр Екатеринбурга назвал бассейны «Баден-Бадена» на Шарташе интересным проектом для города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шарташ пляж от Баден-бадена. Екатеринбург, нога, рука, баден-баден, бассейн, шарташ пляж
Мэр Екатеринбурга заступился за скандальные бассейны на Шарташе Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал работу на берегу озера Шарташ скандально известных бассейнов «Баден-Баден». Работу этой зоны отдыха запретил суд.

«Это очень интересный проект с точки зрения возможности жителей получать вот такие оздоровительные услуги. Погода жаркая и мне лично очень обидно, что этот объект в силу ограничительных мер не будет работать», — сказал Алексей Орлов во время объезда Кировского района.

По его словам, предприниматель Евгений Кононов «поторопился» со строительством бассейнов, чтобы успеть к жаркому сезону. Из-за этого появились проблемы со своевременным получением всех необходимых разрешений.

«Ничего плохого в этом [месте] нет. Насколько я знаю, туда стоит очередь из желающих отдохнуть. Одно здание имеет признаки капитального строения, из-за этого возник конфликт, собственник готов это здание убрать, но вопрос уже перешел в судебную плоскость. Есть решение судов о сносе и собственник может это решение обжаловать», — отметил мэр.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал работу на берегу озера Шарташ скандально известных бассейнов «Баден-Баден». Работу этой зоны отдыха запретил суд. «Это очень интересный проект с точки зрения возможности жителей получать вот такие оздоровительные услуги. Погода жаркая и мне лично очень обидно, что этот объект в силу ограничительных мер не будет работать», — сказал Алексей Орлов во время объезда Кировского района. По его словам, предприниматель Евгений Кононов «поторопился» со строительством бассейнов, чтобы успеть к жаркому сезону. Из-за этого появились проблемы со своевременным получением всех необходимых разрешений. «Ничего плохого в этом [месте] нет. Насколько я знаю, туда стоит очередь из желающих отдохнуть. Одно здание имеет признаки капитального строения, из-за этого возник конфликт, собственник готов это здание убрать, но вопрос уже перешел в судебную плоскость. Есть решение судов о сносе и собственник может это решение обжаловать», — отметил мэр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...