Орлов заступился за скандальные бассейны «Баден-Бадена» на Шарташе

Мэр Екатеринбурга назвал бассейны «Баден-Бадена» на Шарташе интересным проектом для города

25 июля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Мэр Екатеринбурга заступился за скандальные бассейны на Шарташе Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал работу на берегу озера Шарташ скандально известных бассейнов «Баден-Баден». Работу этой зоны отдыха запретил суд. «Это очень интересный проект с точки зрения возможности жителей получать вот такие оздоровительные услуги. Погода жаркая и мне лично очень обидно, что этот объект в силу ограничительных мер не будет работать», — сказал Алексей Орлов во время объезда Кировского района. По его словам, предприниматель Евгений Кононов «поторопился» со строительством бассейнов, чтобы успеть к жаркому сезону. Из-за этого появились проблемы со своевременным получением всех необходимых разрешений. «Ничего плохого в этом [месте] нет. Насколько я знаю, туда стоит очередь из желающих отдохнуть. Одно здание имеет признаки капитального строения, из-за этого возник конфликт, собственник готов это здание убрать, но вопрос уже перешел в судебную плоскость. Есть решение судов о сносе и собственник может это решение обжаловать», — отметил мэр.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал работу на берегу озера Шарташ скандально известных бассейнов «Баден-Баден». Работу этой зоны отдыха запретил суд. «Это очень интересный проект с точки зрения возможности жителей получать вот такие оздоровительные услуги. Погода жаркая и мне лично очень обидно, что этот объект в силу ограничительных мер не будет работать», — сказал Алексей Орлов во время объезда Кировского района. По его словам, предприниматель Евгений Кононов «поторопился» со строительством бассейнов, чтобы успеть к жаркому сезону. Из-за этого появились проблемы со своевременным получением всех необходимых разрешений. «Ничего плохого в этом [месте] нет. Насколько я знаю, туда стоит очередь из желающих отдохнуть. Одно здание имеет признаки капитального строения, из-за этого возник конфликт, собственник готов это здание убрать, но вопрос уже перешел в судебную плоскость. Есть решение судов о сносе и собственник может это решение обжаловать», — отметил мэр.