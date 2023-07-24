Орлов заступился за скандальные бассейны «Баден-Бадена» на Шарташе

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал работу на берегу озера Шарташ скандально известных бассейнов «Баден-Баден». Работу этой зоны отдыха запретил суд.
«Это очень интересный проект с точки зрения возможности жителей получать вот такие оздоровительные услуги. Погода жаркая и мне лично очень обидно, что этот объект в силу ограничительных мер не будет работать», — сказал Алексей Орлов во время объезда Кировского района.
По его словам, предприниматель Евгений Кононов «поторопился» со строительством бассейнов, чтобы успеть к жаркому сезону. Из-за этого появились проблемы со своевременным получением всех необходимых разрешений.
«Ничего плохого в этом [месте] нет. Насколько я знаю, туда стоит очередь из желающих отдохнуть. Одно здание имеет признаки капитального строения, из-за этого возник конфликт, собственник готов это здание убрать, но вопрос уже перешел в судебную плоскость. Есть решение судов о сносе и собственник может это решение обжаловать», — отметил мэр.
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