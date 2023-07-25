Матвиенко считает подлым нападение на военкора Журавлева

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко Фото:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает подлым нападение на российских журналистов, во время которого погиб военкор Ростислав Журавлев. Ответственность политик возложила на Украину и США.

«Хочу выразить соболезнования родным и близким Ростислава Журавлева, он всегда говорил правду. Я полностью ходатайствую о высокой государственной награде Ростиславу. Он ее полностью заслужил, только с дополнением посмертно», — сказала Матвиенко во время пресс-подхода в верхней палате парламента.

Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ в зоне спецоперации на Украине. У него остались жена и двое детей. Церемония прощания пройдет 28 июля в Екатеринбурге.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает подлым нападение на российских журналистов, во время которого погиб военкор Ростислав Журавлев. Ответственность политик возложила на Украину и США. «Хочу выразить соболезнования родным и близким Ростислава Журавлева, он всегда говорил правду. Я полностью ходатайствую о высокой государственной награде Ростиславу. Он ее полностью заслужил, только с дополнением посмертно», — сказала Матвиенко во время пресс-подхода в верхней палате парламента. Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ в зоне спецоперации на Украине. У него остались жена и двое детей. Церемония прощания пройдет 28 июля в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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