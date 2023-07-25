Матвиенко считает подлым нападение на военкора Журавлева

25 июля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает подлым нападение на российских журналистов, во время которого погиб военкор Ростислав Журавлев. Ответственность политик возложила на Украину и США. «Хочу выразить соболезнования родным и близким Ростислава Журавлева, он всегда говорил правду. Я полностью ходатайствую о высокой государственной награде Ростиславу. Он ее полностью заслужил, только с дополнением посмертно», — сказала Матвиенко во время пресс-подхода в верхней палате парламента. Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ в зоне спецоперации на Украине. У него остались жена и двое детей. Церемония прощания пройдет 28 июля в Екатеринбурге.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает подлым нападение на российских журналистов, во время которого погиб военкор Ростислав Журавлев. Ответственность политик возложила на Украину и США. «Хочу выразить соболезнования родным и близким Ростислава Журавлева, он всегда говорил правду. Я полностью ходатайствую о высокой государственной награде Ростиславу. Он ее полностью заслужил, только с дополнением посмертно», — сказала Матвиенко во время пресс-подхода в верхней палате парламента. Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ в зоне спецоперации на Украине. У него остались жена и двое детей. Церемония прощания пройдет 28 июля в Екатеринбурге.