Профессор РАН опроверг миф о маргарине и пальмовом масле

Профессор РАН Хотимченко опроверг миф о том, что маргарин и пальмовое масло производят из нефти

25 июля 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Маргарин и пальмовое масло производятся только из пищевого сырья Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Маргарин и пальмовое масло не изготавливают из нефти. Об этом URA.RU сообщил специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии, член-корреспондент РАН Сергей Хотимченко. Некоторые люди считают, что пальмовое масло и маргарин якобы производят из нефти, поэтому употреблять их в пищу очень опасно для здоровья. URA.RU, в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации, стало известно, что это миф. «Нет, маргарин и пальмовое масло не делают из нефти. У нас есть действующие нормативные документы. Это ГОСТы, в первую очередь. Имеются также технические условия производителей. В соответствии с действующими документами, все пищевые масла получают только из пищевого сырья. Нефть в списки разрешенного исходного продукта не входит», — сообщил Хотимченко корреспонденту агентства. Согласно ГОСТу, маргарин изготавливают из сырья растительного и животного происхождения, к которому не относятся углеводороды. Пальмовое масло для пищевой промышленности производится из исходных материалов, среди которых нефть также не упоминается.

Маргарин и пальмовое масло не изготавливают из нефти. Об этом URA.RU сообщил специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии, член-корреспондент РАН Сергей Хотимченко. Некоторые люди считают, что пальмовое масло и маргарин якобы производят из нефти, поэтому употреблять их в пищу очень опасно для здоровья. URA.RU, в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации, стало известно, что это миф. «Нет, маргарин и пальмовое масло не делают из нефти. У нас есть действующие нормативные документы. Это ГОСТы, в первую очередь. Имеются также технические условия производителей. В соответствии с действующими документами, все пищевые масла получают только из пищевого сырья. Нефть в списки разрешенного исходного продукта не входит», — сообщил Хотимченко корреспонденту агентства. Согласно ГОСТу, маргарин изготавливают из сырья растительного и животного происхождения, к которому не относятся углеводороды. Пальмовое масло для пищевой промышленности производится из исходных материалов, среди которых нефть также не упоминается.