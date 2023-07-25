Профессор РАН опроверг миф о маргарине и пальмовом масле

Маргарин и пальмовое масло не изготавливают из нефти. Об этом URA.RU сообщил специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии, член-корреспондент РАН Сергей Хотимченко.
Некоторые люди считают, что пальмовое масло и маргарин якобы производят из нефти, поэтому употреблять их в пищу очень опасно для здоровья. URA.RU, в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации, стало известно, что это миф.
«Нет, маргарин и пальмовое масло не делают из нефти. У нас есть действующие нормативные документы. Это ГОСТы, в первую очередь. Имеются также технические условия производителей. В соответствии с действующими документами, все пищевые масла получают только из пищевого сырья. Нефть в списки разрешенного исходного продукта не входит», — сообщил Хотимченко корреспонденту агентства.
Согласно ГОСТу, маргарин изготавливают из сырья растительного и животного происхождения, к которому не относятся углеводороды. Пальмовое масло для пищевой промышленности производится из исходных материалов, среди которых нефть также не упоминается.
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