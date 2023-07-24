На Алтае перевернулся грузовик с туристами из Екатеринбурга. Фото

25 июля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел недалеко от села Каракол Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Республике Алтай перевернулся грузовик с 16 туристами из Екатеринбурга. Инцидент произошел недалеко от села Каракол. По информации республиканского ГУ МЧС, один человек погиб. «В машине находилось 17 человек: группа туристов из Екатеринбурга, в количестве 16 человек, из них шестеро детей, и водитель. Пострадало 11 человек, из них шестеро детей, один человек погиб», — сообщили в пресс-службе спасательного ведомства. В настоящее время на месте работают спасатели. Все пострадавшие в результате инцидента туристы будут доставлены в Чемальскую районную больницу.

В Республике Алтай перевернулся грузовик с 16 туристами из Екатеринбурга. Инцидент произошел недалеко от села Каракол. По информации республиканского ГУ МЧС, один человек погиб. «В машине находилось 17 человек: группа туристов из Екатеринбурга, в количестве 16 человек, из них шестеро детей, и водитель. Пострадало 11 человек, из них шестеро детей, один человек погиб», — сообщили в пресс-службе спасательного ведомства. В настоящее время на месте работают спасатели. Все пострадавшие в результате инцидента туристы будут доставлены в Чемальскую районную больницу.