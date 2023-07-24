24 июля 2023

На Алтае перевернулся грузовик с туристами из Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , горный алтай
Инцидент произошел недалеко от села Каракол Фото:

В Республике Алтай перевернулся грузовик с 16 туристами из Екатеринбурга. Инцидент произошел недалеко от села Каракол. По информации республиканского ГУ МЧС, один человек погиб.

«В машине находилось 17 человек: группа туристов из Екатеринбурга, в количестве 16 человек, из них шестеро детей, и водитель. Пострадало 11 человек, из них шестеро детей, один человек погиб», — сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

В настоящее время на месте работают спасатели. Все пострадавшие в результате инцидента туристы будут доставлены в Чемальскую районную больницу.

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В Республике Алтай перевернулся грузовик с 16 туристами из Екатеринбурга. Инцидент произошел недалеко от села Каракол. По информации республиканского ГУ МЧС, один человек погиб. «В машине находилось 17 человек: группа туристов из Екатеринбурга, в количестве 16 человек, из них шестеро детей, и водитель. Пострадало 11 человек, из них шестеро детей, один человек погиб», — сообщили в пресс-службе спасательного ведомства. В настоящее время на месте работают спасатели. Все пострадавшие в результате инцидента туристы будут доставлены в Чемальскую районную больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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