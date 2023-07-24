24 июля 2023

В Нижневартовске сотрудники ДПС поймали пьяного гонщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Миллер и самокаты. Тюмень, дпс
Нетрезвого водителя задержали на одной из улиц Мегиона Фото:

Дежурный наряд ДПС Нижневартовска в ночное время задержал нетрезвого водителя на автомобиле ВАЗ 21140. Мужчина решил скрыться, заметив машину сотрудников ДПС. Видео погони, снятое камерой патрульного автомобиля, опубликовали в официальном telegram-канале полиции ХМАО.

«В настоящее время в отношении злоумышленника за неоднократное нахождение за рулем в пьяном виде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком до 3-х лет. Транспортное средство фигуранта помещено на специализированную автостоянку», — сообщает пресс-служба нижневартовского УМВД.

Сотрудники ДПС задержали гонщика в Мегионе. Сообщается, что 23-летний водитель уже был лишен прав на два года из-за нахождения за рулем в нетрезвом виде.

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Дежурный наряд ДПС Нижневартовска в ночное время задержал нетрезвого водителя на автомобиле ВАЗ 21140. Мужчина решил скрыться, заметив машину сотрудников ДПС. Видео погони, снятое камерой патрульного автомобиля, опубликовали в официальном telegram-канале полиции ХМАО. «В настоящее время в отношении злоумышленника за неоднократное нахождение за рулем в пьяном виде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком до 3-х лет. Транспортное средство фигуранта помещено на специализированную автостоянку», — сообщает пресс-служба нижневартовского УМВД. Сотрудники ДПС задержали гонщика в Мегионе. Сообщается, что 23-летний водитель уже был лишен прав на два года из-за нахождения за рулем в нетрезвом виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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