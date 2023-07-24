В Нижневартовске сотрудники ДПС поймали пьяного гонщика

25 июля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Нетрезвого водителя задержали на одной из улиц Мегиона Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дежурный наряд ДПС Нижневартовска в ночное время задержал нетрезвого водителя на автомобиле ВАЗ 21140. Мужчина решил скрыться, заметив машину сотрудников ДПС. Видео погони, снятое камерой патрульного автомобиля, опубликовали в официальном telegram-канале полиции ХМАО. «В настоящее время в отношении злоумышленника за неоднократное нахождение за рулем в пьяном виде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком до 3-х лет. Транспортное средство фигуранта помещено на специализированную автостоянку», — сообщает пресс-служба нижневартовского УМВД. Сотрудники ДПС задержали гонщика в Мегионе. Сообщается, что 23-летний водитель уже был лишен прав на два года из-за нахождения за рулем в нетрезвом виде.

Дежурный наряд ДПС Нижневартовска в ночное время задержал нетрезвого водителя на автомобиле ВАЗ 21140. Мужчина решил скрыться, заметив машину сотрудников ДПС. Видео погони, снятое камерой патрульного автомобиля, опубликовали в официальном telegram-канале полиции ХМАО. «В настоящее время в отношении злоумышленника за неоднократное нахождение за рулем в пьяном виде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком до 3-х лет. Транспортное средство фигуранта помещено на специализированную автостоянку», — сообщает пресс-служба нижневартовского УМВД. Сотрудники ДПС задержали гонщика в Мегионе. Сообщается, что 23-летний водитель уже был лишен прав на два года из-за нахождения за рулем в нетрезвом виде.