24 июля 2023

Сбербанк отсудил у пермяка 100 рублей за кредит умершего отца в сотни тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения бывшему полицейскому Архипову Дмитрию. Курган, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд удовлетворил требование банка только частично Фото:

В Октябрьском (Пермский край) Сбербанк через суд взыскал с местного жителя менее 100 рублей за кредит его умершего отца. Родственник ответчика взял кредит в размере 800 тысяч рублей и не выплатил его. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

«Суд удовлетворил требования Сбербанк частично, взыскал с Ш. в лице законного представителя, задолженность по кредитному договору в пределах стоимости наследственного имущества в размере менее 100 рублей», — говорится на сайте. В суде установили, что сын принял наследство отца в сумме менее 100 рублей и ничего другого не имел.

Отец ответчика взял у банка кредит в размере 800 тысяч рублей, который должен был погасить в течение 60 месяцев. Через некоторое время должник умер, при этом он не имел поручителей. Тогда кредитор решил обратиться в суд к наследнику заемщика. Ранее URA.RU рассказывало, как Сбербанк отсудил у Росимущества 90 рублей с карты умершего должника из-за долга по кредиту.

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В Октябрьском (Пермский край) Сбербанк через суд взыскал с местного жителя менее 100 рублей за кредит его умершего отца. Родственник ответчика взял кредит в размере 800 тысяч рублей и не выплатил его. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда. «Суд удовлетворил требования Сбербанк частично, взыскал с Ш. в лице законного представителя, задолженность по кредитному договору в пределах стоимости наследственного имущества в размере менее 100 рублей», — говорится на сайте. В суде установили, что сын принял наследство отца в сумме менее 100 рублей и ничего другого не имел. Отец ответчика взял у банка кредит в размере 800 тысяч рублей, который должен был погасить в течение 60 месяцев. Через некоторое время должник умер, при этом он не имел поручителей. Тогда кредитор решил обратиться в суд к наследнику заемщика. Ранее URA.RU рассказывало, как Сбербанк отсудил у Росимущества 90 рублей с карты умершего должника из-за долга по кредиту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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