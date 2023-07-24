Сбербанк отсудил у пермяка 100 рублей за кредит умершего отца в сотни тысяч

В Октябрьском (Пермский край) Сбербанк через суд взыскал с местного жителя менее 100 рублей за кредит его умершего отца. Родственник ответчика взял кредит в размере 800 тысяч рублей и не выплатил его. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда.
«Суд удовлетворил требования Сбербанк частично, взыскал с Ш. в лице законного представителя, задолженность по кредитному договору в пределах стоимости наследственного имущества в размере менее 100 рублей», — говорится на сайте. В суде установили, что сын принял наследство отца в сумме менее 100 рублей и ничего другого не имел.
Отец ответчика взял у банка кредит в размере 800 тысяч рублей, который должен был погасить в течение 60 месяцев. Через некоторое время должник умер, при этом он не имел поручителей. Тогда кредитор решил обратиться в суд к наследнику заемщика. Ранее URA.RU рассказывало, как Сбербанк отсудил у Росимущества 90 рублей с карты умершего должника из-за долга по кредиту.
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