Сбербанк отсудил у пермяка 100 рублей за кредит умершего отца в сотни тысяч

25 июля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил требование банка только частично Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Октябрьском (Пермский край) Сбербанк через суд взыскал с местного жителя менее 100 рублей за кредит его умершего отца. Родственник ответчика взял кредит в размере 800 тысяч рублей и не выплатил его. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда. «Суд удовлетворил требования Сбербанк частично, взыскал с Ш. в лице законного представителя, задолженность по кредитному договору в пределах стоимости наследственного имущества в размере менее 100 рублей», — говорится на сайте. В суде установили, что сын принял наследство отца в сумме менее 100 рублей и ничего другого не имел. Отец ответчика взял у банка кредит в размере 800 тысяч рублей, который должен был погасить в течение 60 месяцев. Через некоторое время должник умер, при этом он не имел поручителей. Тогда кредитор решил обратиться в суд к наследнику заемщика. Ранее URA.RU рассказывало, как Сбербанк отсудил у Росимущества 90 рублей с карты умершего должника из-за долга по кредиту.

В Октябрьском (Пермский край) Сбербанк через суд взыскал с местного жителя менее 100 рублей за кредит его умершего отца. Родственник ответчика взял кредит в размере 800 тысяч рублей и не выплатил его. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда. «Суд удовлетворил требования Сбербанк частично, взыскал с Ш. в лице законного представителя, задолженность по кредитному договору в пределах стоимости наследственного имущества в размере менее 100 рублей», — говорится на сайте. В суде установили, что сын принял наследство отца в сумме менее 100 рублей и ничего другого не имел. Отец ответчика взял у банка кредит в размере 800 тысяч рублей, который должен был погасить в течение 60 месяцев. Через некоторое время должник умер, при этом он не имел поручителей. Тогда кредитор решил обратиться в суд к наследнику заемщика. Ранее URA.RU рассказывало, как Сбербанк отсудил у Росимущества 90 рублей с карты умершего должника из-за долга по кредиту.