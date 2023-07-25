Жители ЖК «Любимов» в Березниках требуют от прокуратуры разобраться с некачественными домами

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Городская прокуратура уже выявила несколько нарушений Фото:

Жители Березников (Пермский край) требуют от прокуратуры разобраться с проблемными домами в ЖК «Любимов». У новостроек множество проблем, начиная от плесени в подвалах и заканчивая постоянно неработающими лифтами. Об этом URA.RU рассказал местный житель Степан Тимофеев.

«Обращался по новостройкам по улице Дощеникова, 1 в „Любимове“. Их там много таких домов. Просто я решил, что надо с одним разобраться, а потом уже идти дальше. Все построены одинаково», — рассказал Тимофеев.

По словам собеседника, городская прокуратура нашла не все нарушения, поэтому он планирует обратиться к полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Также он уже обращался со своей проблемой в Госдуму и Следственный комитет.

В ответе прокуратуры, которое есть распоряжении URA.RU, ответили заявителю, что грузовой лифт в одном из домов работает исправно, на крыльце здания дефектов не найдено. Однако были обнаружены дефекты в виде трещины на отмостке дома и грибка и плесени вокруг труб в подвале жилого здания. По факту выявленных нарушений руководству подрядчика «КРПК» было внесено представление. В прокуратуру по Пермскому краю отправлен запрос.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе закончили постройку последнего 29 дома. Новостройки в ЖК «Любимов» предназначены для березниковцев, чье жилье пострадало в результате техногенной катастрофы на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» и было признано аварийным. Во время стройки неоднократно выявлялись нарушения. Всего в новый микрорайон должны переехать 12 тысяч человек.

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Жители Березников (Пермский край) требуют от прокуратуры разобраться с проблемными домами в ЖК «Любимов». У новостроек множество проблем, начиная от плесени в подвалах и заканчивая постоянно неработающими лифтами. Об этом URA.RU рассказал местный житель Степан Тимофеев. «Обращался по новостройкам по улице Дощеникова, 1 в „Любимове“. Их там много таких домов. Просто я решил, что надо с одним разобраться, а потом уже идти дальше. Все построены одинаково», — рассказал Тимофеев. По словам собеседника, городская прокуратура нашла не все нарушения, поэтому он планирует обратиться к полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Также он уже обращался со своей проблемой в Госдуму и Следственный комитет. В ответе прокуратуры, которое есть распоряжении URA.RU, ответили заявителю, что грузовой лифт в одном из домов работает исправно, на крыльце здания дефектов не найдено. Однако были обнаружены дефекты в виде трещины на отмостке дома и грибка и плесени вокруг труб в подвале жилого здания. По факту выявленных нарушений руководству подрядчика «КРПК» было внесено представление. В прокуратуру по Пермскому краю отправлен запрос. Ранее сообщалось, что в жилом комплексе закончили постройку последнего 29 дома. Новостройки в ЖК «Любимов» предназначены для березниковцев, чье жилье пострадало в результате техногенной катастрофы на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» и было признано аварийным. Во время стройки неоднократно выявлялись нарушения. Всего в новый микрорайон должны переехать 12 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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