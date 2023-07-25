В КНР назначили нового главу МИД вместо пропавшего Цинь Гана

Ван И стал главой МИД Китая

25 июля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Ван И стал новой главой МИД Китая Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В парламенте Китая решили назначить главу канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой МИД. Ранее должность главы министерства занимал Цинь Ган, который в последнее время не появлялся на публике. «Парламент КНР объявил о назначении нового главы МИД, им стал глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И», — следует из решения заседания. Его приводит газета «Коммерсант». Ван И уже был главой МИД страны с 2013 года по 2022. Цинь Ган перестал появляться в публичном поле с 25 июня, передает NEWS.ru . Тогда он общался с замглавы российского МИДа Андреем Руденко в Пекине. Однако тема с исчезновением министра начала появляться в западных СМИ после 11 июля. В то время Цинь Ган не смог поехать на заседание глав МИД АСЕАН, которая проходила в Джакарте 11—15 июля, по состоянию здоровья. Вместо него отправился Ван И.

В парламенте Китая решили назначить главу канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой МИД. Ранее должность главы министерства занимал Цинь Ган, который в последнее время не появлялся на публике. «Парламент КНР объявил о назначении нового главы МИД, им стал глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И», — следует из решения заседания. Его приводит газета «Коммерсант». Ван И уже был главой МИД страны с 2013 года по 2022. Цинь Ган перестал появляться в публичном поле с 25 июня, передает NEWS.ru. Тогда он общался с замглавы российского МИДа Андреем Руденко в Пекине. Однако тема с исчезновением министра начала появляться в западных СМИ после 11 июля. В то время Цинь Ган не смог поехать на заседание глав МИД АСЕАН, которая проходила в Джакарте 11—15 июля, по состоянию здоровья. Вместо него отправился Ван И.