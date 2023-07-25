В КНР назначили нового главу МИД вместо пропавшего Цинь Гана

Ван И стал главой МИД Китая
© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Ван и
Ван И стал новой главой МИД Китая Фото:

В парламенте Китая решили назначить главу канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой МИД. Ранее должность главы министерства занимал Цинь Ган, который в последнее время не появлялся на публике.

«Парламент КНР объявил о назначении нового главы МИД, им стал глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И», — следует из решения заседания. Его приводит газета «Коммерсант». Ван И уже был главой МИД страны с 2013 года по 2022.

Цинь Ган перестал появляться в публичном поле с 25 июня, передает NEWS.ru. Тогда он общался с замглавы российского МИДа Андреем Руденко в Пекине. Однако тема с исчезновением министра начала появляться в западных СМИ после 11 июля. В то время Цинь Ган не смог поехать на заседание глав МИД АСЕАН, которая проходила в Джакарте 11—15 июля, по состоянию здоровья. Вместо него отправился Ван И.

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В парламенте Китая решили назначить главу канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой МИД. Ранее должность главы министерства занимал Цинь Ган, который в последнее время не появлялся на публике. «Парламент КНР объявил о назначении нового главы МИД, им стал глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И», — следует из решения заседания. Его приводит газета «Коммерсант». Ван И уже был главой МИД страны с 2013 года по 2022. Цинь Ган перестал появляться в публичном поле с 25 июня, передает NEWS.ru. Тогда он общался с замглавы российского МИДа Андреем Руденко в Пекине. Однако тема с исчезновением министра начала появляться в западных СМИ после 11 июля. В то время Цинь Ган не смог поехать на заседание глав МИД АСЕАН, которая проходила в Джакарте 11—15 июля, по состоянию здоровья. Вместо него отправился Ван И.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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