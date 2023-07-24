24 июля 2023

Жители ЯНАО заметили нудиста, гуляющего по городу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Тарко-Сале заметили голого мужчину, гуляющего по городу Фото:

Жители Тарко-Сале (ЯНАО) заметили голого мужчину, разгуливающего по райцентру. О происшествии сообщили в социальных сетях очевидцы.

«В шоке что происходит в нашем городе. Прошу нашу полицию найти [мужчину, который] разгуливает без одежды и привлечь к ответственности», — написал анонимный автор в группе «Сплетни Тарко-Сале» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители отнеслись к появлению в городе нудиста в основном с сочувствием. «Жарко же», — написала Елена. «А если его раздели правонарушители, и он собрался идти в полицию писать заявление?» — предположил Руслан. «Он с воскресенья так ходит», — утверждает Ксения.

В администрации Пуровского района корреспонденту агентства данный факт подтвердили. Сотрудниками полиции были приняты необходимые меры в отношении нарушителя общественного порядка.

По Тарко-Сале разгуливал мужчина без одежды
По Тарко-Сале разгуливал мужчина без одежды
Фото:

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Жители Тарко-Сале (ЯНАО) заметили голого мужчину, разгуливающего по райцентру. О происшествии сообщили в социальных сетях очевидцы. «В шоке что происходит в нашем городе. Прошу нашу полицию найти [мужчину, который] разгуливает без одежды и привлечь к ответственности», — написал анонимный автор в группе «Сплетни Тарко-Сале» в социальной сети «ВКонтакте». Жители отнеслись к появлению в городе нудиста в основном с сочувствием. «Жарко же», — написала Елена. «А если его раздели правонарушители, и он собрался идти в полицию писать заявление?» — предположил Руслан. «Он с воскресенья так ходит», — утверждает Ксения. В администрации Пуровского района корреспонденту агентства данный факт подтвердили. Сотрудниками полиции были приняты необходимые меры в отношении нарушителя общественного порядка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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