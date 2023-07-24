Жители Тарко-Сале (ЯНАО) заметили голого мужчину, разгуливающего по райцентру. О происшествии сообщили в социальных сетях очевидцы.
«В шоке что происходит в нашем городе. Прошу нашу полицию найти [мужчину, который] разгуливает без одежды и привлечь к ответственности», — написал анонимный автор в группе «Сплетни Тарко-Сале» в социальной сети «ВКонтакте».
Жители отнеслись к появлению в городе нудиста в основном с сочувствием. «Жарко же», — написала Елена. «А если его раздели правонарушители, и он собрался идти в полицию писать заявление?» — предположил Руслан. «Он с воскресенья так ходит», — утверждает Ксения.
В администрации Пуровского района корреспонденту агентства данный факт подтвердили. Сотрудниками полиции были приняты необходимые меры в отношении нарушителя общественного порядка.
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