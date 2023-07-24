Жители ЯНАО заметили нудиста, гуляющего по городу. Фото

25 июля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Жители Тарко-Сале заметили голого мужчину, гуляющего по городу Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Тарко-Сале (ЯНАО) заметили голого мужчину, разгуливающего по райцентру. О происшествии сообщили в социальных сетях очевидцы. «В шоке что происходит в нашем городе. Прошу нашу полицию найти [мужчину, который] разгуливает без одежды и привлечь к ответственности», — написал анонимный автор в группе «Сплетни Тарко-Сале» в социальной сети «ВКонтакте». Жители отнеслись к появлению в городе нудиста в основном с сочувствием. «Жарко же», — написала Елена. «А если его раздели правонарушители, и он собрался идти в полицию писать заявление?» — предположил Руслан. «Он с воскресенья так ходит», — утверждает Ксения. В администрации Пуровского района корреспонденту агентства данный факт подтвердили. Сотрудниками полиции были приняты необходимые меры в отношении нарушителя общественного порядка. По Тарко-Сале разгуливал мужчина без одежды Фото: группа «Сплетни Тарко-Сале», Вк — https://vk.com/wall-106243340_189213

Жители Тарко-Сале (ЯНАО) заметили голого мужчину, разгуливающего по райцентру. О происшествии сообщили в социальных сетях очевидцы. «В шоке что происходит в нашем городе. Прошу нашу полицию найти [мужчину, который] разгуливает без одежды и привлечь к ответственности», — написал анонимный автор в группе «Сплетни Тарко-Сале» в социальной сети «ВКонтакте». Жители отнеслись к появлению в городе нудиста в основном с сочувствием. «Жарко же», — написала Елена. «А если его раздели правонарушители, и он собрался идти в полицию писать заявление?» — предположил Руслан. «Он с воскресенья так ходит», — утверждает Ксения. В администрации Пуровского района корреспонденту агентства данный факт подтвердили. Сотрудниками полиции были приняты необходимые меры в отношении нарушителя общественного порядка.