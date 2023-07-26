Военный эксперт Дандыкин: Украина ищет наемников в Южной Америке

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Мобилизационный ресурс Украины может иссякнуть, уверен Дандыкин Фото:
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Украина совместно с НАТО ищет наемников в Южной Америке, так как мобилизационный ресурс страны может иссякнуть. Об этом URA.RU сообщил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«В Киеве уже сейчас говорят, чтобы к этому вопросу подключалось НАТО. Они сейчас лихорадочно ищут наемников по всему свету, в том числе в Латинской Америке. Надо лапы к верху поднимать. Мобилизационный ресурс Украины иссякнет. Если не в этом году, но обязательно будет. У них гибнут люди, но они же о них не думают, и ресурс окажется не бесконечным», — сказал Василий Дандыкин.

Ранее австралиец, воюющий на стороне ВСУ, в эфире радио ABC заявил о военных преступлениях и некомпетентности командиров украинской армии. Ради собственной безопасности он представился выдуманным позывным «Буш». Он рассказал, что украинские командиры угрожали тюрьмой иностранным солдатам за попытку уехать.

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Украина совместно с НАТО ищет наемников в Южной Америке, так как мобилизационный ресурс страны может иссякнуть. Об этом URA.RU сообщил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. «В Киеве уже сейчас говорят, чтобы к этому вопросу подключалось НАТО. Они сейчас лихорадочно ищут наемников по всему свету, в том числе в Латинской Америке. Надо лапы к верху поднимать. Мобилизационный ресурс Украины иссякнет. Если не в этом году, но обязательно будет. У них гибнут люди, но они же о них не думают, и ресурс окажется не бесконечным», — сказал Василий Дандыкин. Ранее австралиец, воюющий на стороне ВСУ, в эфире радио ABC заявил о военных преступлениях и некомпетентности командиров украинской армии. Ради собственной безопасности он представился выдуманным позывным «Буш». Он рассказал, что украинские командиры угрожали тюрьмой иностранным солдатам за попытку уехать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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