Военный эксперт Дандыкин: Украина ищет наемников в Южной Америке

26 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Мобилизационный ресурс Украины может иссякнуть, уверен Дандыкин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина совместно с НАТО ищет наемников в Южной Америке, так как мобилизационный ресурс страны может иссякнуть. Об этом URA.RU сообщил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. «В Киеве уже сейчас говорят, чтобы к этому вопросу подключалось НАТО. Они сейчас лихорадочно ищут наемников по всему свету, в том числе в Латинской Америке. Надо лапы к верху поднимать. Мобилизационный ресурс Украины иссякнет. Если не в этом году, но обязательно будет. У них гибнут люди, но они же о них не думают, и ресурс окажется не бесконечным», — сказал Василий Дандыкин. Ранее австралиец, воюющий на стороне ВСУ, в эфире радио ABC заявил о военных преступлениях и некомпетентности командиров украинской армии. Ради собственной безопасности он представился выдуманным позывным «Буш». Он рассказал, что украинские командиры угрожали тюрьмой иностранным солдатам за попытку уехать.

Украина совместно с НАТО ищет наемников в Южной Америке, так как мобилизационный ресурс страны может иссякнуть. Об этом URA.RU сообщил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. «В Киеве уже сейчас говорят, чтобы к этому вопросу подключалось НАТО. Они сейчас лихорадочно ищут наемников по всему свету, в том числе в Латинской Америке. Надо лапы к верху поднимать. Мобилизационный ресурс Украины иссякнет. Если не в этом году, но обязательно будет. У них гибнут люди, но они же о них не думают, и ресурс окажется не бесконечным», — сказал Василий Дандыкин. Ранее австралиец, воюющий на стороне ВСУ, в эфире радио ABC заявил о военных преступлениях и некомпетентности командиров украинской армии. Ради собственной безопасности он представился выдуманным позывным «Буш». Он рассказал, что украинские командиры угрожали тюрьмой иностранным солдатам за попытку уехать.