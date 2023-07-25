Напавший на челябинского мобилизованного оказался мигрантом из Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полиция, дом на пионерской
Полицейские разыскивают нападавшего Фото:

Напавший на мобилизованного в Юрюзани (Челябинская область) Ашурмахмад К. не имеет российского гражданства. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Оперативники установили личность нападавшего. В ходе проверки выяснилось, что Ашурмахмад К. является гражданином Таджикистана. Российского гражданства у него нет», — рассказал источник.

Пострадавший военнослужащий находится в больнице в тяжелом состоянии. У него зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом черепа.

Мигрант нанес повреждения военнослужащему, прибывшему в отпуск, в ходе потасовки в одном из баров города. Сразу же после инцидента нападавший скрылся. На утро после случившегося мобилизованный обратился в больницу за помощью.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, опрашиваются свидетели и очевидцы, принимаются все меры к установлению всех деталей противоправного деяния и розыску подозреваемого.

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Напавший на мобилизованного в Юрюзани (Челябинская область) Ашурмахмад К. не имеет российского гражданства. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Оперативники установили личность нападавшего. В ходе проверки выяснилось, что Ашурмахмад К. является гражданином Таджикистана. Российского гражданства у него нет», — рассказал источник. Пострадавший военнослужащий находится в больнице в тяжелом состоянии. У него зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом черепа. Мигрант нанес повреждения военнослужащему, прибывшему в отпуск, в ходе потасовки в одном из баров города. Сразу же после инцидента нападавший скрылся. На утро после случившегося мобилизованный обратился в больницу за помощью. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, опрашиваются свидетели и очевидцы, принимаются все меры к установлению всех деталей противоправного деяния и розыску подозреваемого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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