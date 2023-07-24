24 июля 2023

В Нижний Тагил привезли новый трамвай

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай. Нижний Тагил, город нижний тагил, трамвай, электрический транспорт
В Нижний Тагил привезли новый трамвай Фото:

В Нижний Тагил привезли новый трамвайный вагон, произведенный екатеринбургским заводом «Уралтрансмаш» (УТМ). В ближайшее время в город прибудут еще три единицы электротранспорта.

«Ближайшие дни будут для нас наполнены приятными хлопотами. Уже завтра ждем следующий вагон, в четверг — еще один. 28 июля специалисты завода УТМ должны завершить поставку всей партии новых трамваев», — сказал директор транспортного предприятия «Тагильский трамвай» Игорь Темнов (его цитирует пресс-служба мэрии).

Общая стоимость контракта составляет 832 млн рублей. Деньги выделили Нижнему Тагилу на покупку 12 трамваев по нацпроекту «Экология». Первые восемь вагонов привезли в город в прошлом году, а сейчас идет поставка четырех оставшихся.

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В Нижний Тагил привезли новый трамвайный вагон, произведенный екатеринбургским заводом «Уралтрансмаш» (УТМ). В ближайшее время в город прибудут еще три единицы электротранспорта. «Ближайшие дни будут для нас наполнены приятными хлопотами. Уже завтра ждем следующий вагон, в четверг — еще один. 28 июля специалисты завода УТМ должны завершить поставку всей партии новых трамваев», — сказал директор транспортного предприятия «Тагильский трамвай» Игорь Темнов (его цитирует пресс-служба мэрии). Общая стоимость контракта составляет 832 млн рублей. Деньги выделили Нижнему Тагилу на покупку 12 трамваев по нацпроекту «Экология». Первые восемь вагонов привезли в город в прошлом году, а сейчас идет поставка четырех оставшихся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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