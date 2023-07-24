В Нижний Тагил привезли новый трамвай

В Нижний Тагил привезли новый трамвайный вагон, произведенный екатеринбургским заводом «Уралтрансмаш» (УТМ). В ближайшее время в город прибудут еще три единицы электротранспорта.
«Ближайшие дни будут для нас наполнены приятными хлопотами. Уже завтра ждем следующий вагон, в четверг — еще один. 28 июля специалисты завода УТМ должны завершить поставку всей партии новых трамваев», — сказал директор транспортного предприятия «Тагильский трамвай» Игорь Темнов (его цитирует пресс-служба мэрии).
Общая стоимость контракта составляет 832 млн рублей. Деньги выделили Нижнему Тагилу на покупку 12 трамваев по нацпроекту «Экология». Первые восемь вагонов привезли в город в прошлом году, а сейчас идет поставка четырех оставшихся.
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