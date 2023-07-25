Ученые из Перми находятся на севшем на мель судне «Михаил Сомов» у Земли Франца-Иосифа

26 июля 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

На данным момент экспедиционное судно вернулось к работе Фото: media.gazprom-neft.ru Группа пермских ученых входит в число экспедиционных команд, находящихся на борту судна «Михаил Сомов». Корабль сел на мель вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Сообщение о происшествии поступило вечером 25 июля. «В экспедиционном отряде Арктического плавучего университета 17 человек из десяти научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми. В творческой экспедиции участвуют писатели, художники и журналисты. Их задача — организовать торжественный спуск венков в Баренцевом и Карском морях, в местах массового уничтожения советского транспорта и боевых кораблей в годы ВОВ», — передает ТАСС. В результате происшествия никто не пострадал, угроз разлива топлива зафиксировано не было, как и угрозы затопления, передавал Life . Всего на борту — 91 человек. Судно вышло из Архангельская 4 июля. Предполагается, что корабль должен доставить порядка 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Также ученые хотят восстановить работу ряда автоматический метеостанций. Па данный «Известий», «Сомов» продолжил работу через несколько часов после происшествия.

Группа пермских ученых входит в число экспедиционных команд, находящихся на борту судна «Михаил Сомов». Корабль сел на мель вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Сообщение о происшествии поступило вечером 25 июля. «В экспедиционном отряде Арктического плавучего университета 17 человек из десяти научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми. В творческой экспедиции участвуют писатели, художники и журналисты. Их задача — организовать торжественный спуск венков в Баренцевом и Карском морях, в местах массового уничтожения советского транспорта и боевых кораблей в годы ВОВ», — передает ТАСС. В результате происшествия никто не пострадал, угроз разлива топлива зафиксировано не было, как и угрозы затопления, передавал Life. Всего на борту — 91 человек. Судно вышло из Архангельская 4 июля. Предполагается, что корабль должен доставить порядка 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Также ученые хотят восстановить работу ряда автоматический метеостанций. Па данный «Известий», «Сомов» продолжил работу через несколько часов после происшествия.