25 июля 2023

Ученые из Перми находятся на севшем на мель судне «Михаил Сомов» у Земли Франца-Иосифа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, море, тушение, спасатели, учения, корабль, нефтедобыча, танкер, печорское море
На данным момент экспедиционное судно вернулось к работе Фото:

Группа пермских ученых входит в число экспедиционных команд, находящихся на борту судна «Михаил Сомов». Корабль сел на мель вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Сообщение о происшествии поступило вечером 25 июля.

«В экспедиционном отряде Арктического плавучего университета 17 человек из десяти научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми. В творческой экспедиции участвуют писатели, художники и журналисты. Их задача — организовать торжественный спуск венков в Баренцевом и Карском морях, в местах массового уничтожения советского транспорта и боевых кораблей в годы ВОВ», — передает ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал, угроз разлива топлива зафиксировано не было, как и угрозы затопления, передавал Life. Всего на борту — 91 человек. Судно вышло из Архангельская 4 июля. Предполагается, что корабль должен доставить порядка 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Также ученые хотят восстановить работу ряда автоматический метеостанций. Па данный «Известий», «Сомов» продолжил работу через несколько часов после происшествия.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа пермских ученых входит в число экспедиционных команд, находящихся на борту судна «Михаил Сомов». Корабль сел на мель вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Сообщение о происшествии поступило вечером 25 июля. «В экспедиционном отряде Арктического плавучего университета 17 человек из десяти научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми. В творческой экспедиции участвуют писатели, художники и журналисты. Их задача — организовать торжественный спуск венков в Баренцевом и Карском морях, в местах массового уничтожения советского транспорта и боевых кораблей в годы ВОВ», — передает ТАСС. В результате происшествия никто не пострадал, угроз разлива топлива зафиксировано не было, как и угрозы затопления, передавал Life. Всего на борту — 91 человек. Судно вышло из Архангельская 4 июля. Предполагается, что корабль должен доставить порядка 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Также ученые хотят восстановить работу ряда автоматический метеостанций. Па данный «Известий», «Сомов» продолжил работу через несколько часов после происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...