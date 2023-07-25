25 июля 2023

Тюменскому бизнесу не хватает профессиональных работников

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего в малом бизнесе востребованы рабочие специальности Фото:

Тюменскому бизнесу, который работает в сфере нефтесервиса и производства различных сопутствующих товаров, не хватает профессиональных инженеров, токарей и специалистов еще нескольких профессий. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности предприниматель, который занимается изготовлением металлических изделий в формате малого бизнеса.

«Не хватает профессионалов, которые могли бы влиться в коллектив, начать сразу работать, а не долго и нудно привыкать к оборудованию. Спецы старой закалки все при месте, а перспективная молодежь после учебных заведений ищет работу в нефтегазовых компаниях, у крупных работодателей. В бизнесе дефицит», — пояснил URA.RU собеседник.

По данным сервиса hh.ru, в Тюмени сейчас высокая потребность в слесарях, токарях, электриках и инженерах. В общей сложности предприятия ищут больше 2000 специалистов этих профилей.

Агентство направило запрос в департамент образования и науки Тюменской области с просьбой пояснить, какое количество специалистов этих профилей выпускают учебные заведения области. Ранее URA.RU рассказало, какие профессии в Тюмени являются самыми высокооплачиваемыми.

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Тюменскому бизнесу, который работает в сфере нефтесервиса и производства различных сопутствующих товаров, не хватает профессиональных инженеров, токарей и специалистов еще нескольких профессий. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности предприниматель, который занимается изготовлением металлических изделий в формате малого бизнеса. «Не хватает профессионалов, которые могли бы влиться в коллектив, начать сразу работать, а не долго и нудно привыкать к оборудованию. Спецы старой закалки все при месте, а перспективная молодежь после учебных заведений ищет работу в нефтегазовых компаниях, у крупных работодателей. В бизнесе дефицит», — пояснил URA.RU собеседник. По данным сервиса hh.ru, в Тюмени сейчас высокая потребность в слесарях, токарях, электриках и инженерах. В общей сложности предприятия ищут больше 2000 специалистов этих профилей. Агентство направило запрос в департамент образования и науки Тюменской области с просьбой пояснить, какое количество специалистов этих профилей выпускают учебные заведения области. Ранее URA.RU рассказало, какие профессии в Тюмени являются самыми высокооплачиваемыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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