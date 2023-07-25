Тюменскому бизнесу не хватает профессиональных работников

26 июля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Больше всего в малом бизнесе востребованы рабочие специальности Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменскому бизнесу, который работает в сфере нефтесервиса и производства различных сопутствующих товаров, не хватает профессиональных инженеров, токарей и специалистов еще нескольких профессий. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности предприниматель, который занимается изготовлением металлических изделий в формате малого бизнеса. «Не хватает профессионалов, которые могли бы влиться в коллектив, начать сразу работать, а не долго и нудно привыкать к оборудованию. Спецы старой закалки все при месте, а перспективная молодежь после учебных заведений ищет работу в нефтегазовых компаниях, у крупных работодателей. В бизнесе дефицит», — пояснил URA.RU собеседник. По данным сервиса hh.ru, в Тюмени сейчас высокая потребность в слесарях, токарях, электриках и инженерах. В общей сложности предприятия ищут больше 2000 специалистов этих профилей. Агентство направило запрос в департамент образования и науки Тюменской области с просьбой пояснить, какое количество специалистов этих профилей выпускают учебные заведения области. Ранее URA.RU рассказало, какие профессии в Тюмени являются самыми высокооплачиваемыми.

Тюменскому бизнесу, который работает в сфере нефтесервиса и производства различных сопутствующих товаров, не хватает профессиональных инженеров, токарей и специалистов еще нескольких профессий. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности предприниматель, который занимается изготовлением металлических изделий в формате малого бизнеса. «Не хватает профессионалов, которые могли бы влиться в коллектив, начать сразу работать, а не долго и нудно привыкать к оборудованию. Спецы старой закалки все при месте, а перспективная молодежь после учебных заведений ищет работу в нефтегазовых компаниях, у крупных работодателей. В бизнесе дефицит», — пояснил URA.RU собеседник. По данным сервиса hh.ru, в Тюмени сейчас высокая потребность в слесарях, токарях, электриках и инженерах. В общей сложности предприятия ищут больше 2000 специалистов этих профилей. Агентство направило запрос в департамент образования и науки Тюменской области с просьбой пояснить, какое количество специалистов этих профилей выпускают учебные заведения области. Ранее URA.RU рассказало, какие профессии в Тюмени являются самыми высокооплачиваемыми.