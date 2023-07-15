В Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые профессии

Самые высокооплачиваемые профессии в Тюменской области — стоматолог-ортопед и взрывник

Всех больше в регионе зарабатывают стоматологи-ортопеды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самые высокие зарплаты в Тюменской области получают врач-стоматолог-ортопед, взрывник и электрогазосварщик. Их оплата труда превышает 200 тысяч рублей в месяц. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона.

«Наиболее высокий уровень оплаты труда (более 100 тысяч рублей в месяц) предлагается по профессиям и специальностям: врач-стоматолог-ортопед — до 300 тысяч рублей, взрывник — до 240 тысяч рублей, электрогазосварщик — до 230 тысяч рублей. Также в число высокооплачиваемых специальностей вошли командир воздушного судна — до 180 тысяч рублей, машинист буровой установки — до 170 тысяч рублей, геодезист — до 165 тысяч рублей, программист — до 160 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе департамента.

Высокий уровень заработной платы по указанным профессиям и специальностям объясняется высокими требованиями, предъявляемыми к соискателям. Еще это связано с дефицитом на рынке труда специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для замещения соответствующих вакансий, сказали в департаменте труда.

Ранее URA.RU писало, что в регионе в этом году самые высокие зарплаты получают сотрудники сферы добычи нефти и газа, обрабатывающих производств и воздушного транспорта. Список специалистов с наибольшими доходами возглавили нефтяники. Средний ежемесячный доход в этой сфере составил более 206 тысяч рублей.