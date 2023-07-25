«Известия»: в России расширят гарантии для матерей-одиночек

26 июля 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

В правительстве РФ одобрили инициативу, связанную с расширением соцгарантий для одиноких родителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России хотят запретить увольнять одиноких родителей (отцов и матерей) и опекунов, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. Сейчас работодатель не может расторгнуть трудовой договор с такими сотрудниками, пока ребенку не исполнится 14 лет. В Госдуме уже одобрили инициативу. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, запрещающую работодателям увольнять сотрудников, которые являются либо одинокими родителями, либо опекунами, если их ребенку не исполнилось 16 лет. <…> Матерям и отцам необходимы гарантии в сохранении рабочего места. Указанная мера — это дополнительная гарантия соблюдения трудовых прав», — пояснили в пресс-службе правительства, передают «Известия». В пояснительной записке к законопроекту указано, что трудоустроенные одинокие матери и отцы сталкиваются с рядом трудностей при исполнении своих родительских обязанностей, а потеря работы их только усиливает. Авторы инициативы полагают, что основное общее образование (девять классов) дети получают в среднем к своим 16 годам. Предположительно, законопроект вынесут на обсуждение в осеннюю сессию Госдумы РФ. В начале марта в России планировали ввести новые выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Первые такие начисления российские семьи получили в мае. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России хотят запретить увольнять одиноких родителей (отцов и матерей) и опекунов, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. Сейчас работодатель не может расторгнуть трудовой договор с такими сотрудниками, пока ребенку не исполнится 14 лет. В Госдуме уже одобрили инициативу. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, запрещающую работодателям увольнять сотрудников, которые являются либо одинокими родителями, либо опекунами, если их ребенку не исполнилось 16 лет. <…> Матерям и отцам необходимы гарантии в сохранении рабочего места. Указанная мера — это дополнительная гарантия соблюдения трудовых прав», — пояснили в пресс-службе правительства, передают «Известия». В пояснительной записке к законопроекту указано, что трудоустроенные одинокие матери и отцы сталкиваются с рядом трудностей при исполнении своих родительских обязанностей, а потеря работы их только усиливает. Авторы инициативы полагают, что основное общее образование (девять классов) дети получают в среднем к своим 16 годам. Предположительно, законопроект вынесут на обсуждение в осеннюю сессию Госдумы РФ. В начале марта в России планировали ввести новые выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Первые такие начисления российские семьи получили в мае.