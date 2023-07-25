25 июля 2023
24 июля 2023

В ЯНАО бизнесмен пытался расстрелять конкурента

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен из Нового Уренгоя пытался убить конкурента из незаконного оружия Фото:

Предприниматель из Нового Уренгоя попытался застрелить конкурента из незаконно приобретенного огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«В Новом Уренгое в августе 2021 года между двумя бизнесменами произошел конфликт на почве ведения бизнеса. Для выяснения спорных вопросов они встретились на территории промышленной базы, мужчина из имеющегося при нем незаконно приобретенного огнестрельного оружия, произвел 7 выстрелов в сторону потерпевшего», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ в официальном telegram-канале.

Потерпевший избежал покушения, ловко уклоняясь от выстрелов и перемещаясь по территории базы. Виновный был задержан и осужден к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Предприниматель из Нового Уренгоя попытался застрелить конкурента из незаконно приобретенного огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «В Новом Уренгое в августе 2021 года между двумя бизнесменами произошел конфликт на почве ведения бизнеса. Для выяснения спорных вопросов они встретились на территории промышленной базы, мужчина из имеющегося при нем незаконно приобретенного огнестрельного оружия, произвел 7 выстрелов в сторону потерпевшего», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ в официальном telegram-канале. Потерпевший избежал покушения, ловко уклоняясь от выстрелов и перемещаясь по территории базы. Виновный был задержан и осужден к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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