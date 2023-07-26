Решетников: безвизовый режим с Китаем начнется со дня на день

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Россияне смогут попасть в Китай без визы, сообщил Максим Решетников Фото:

В скором времени между Россией и Китаем будет введен безвизовый режим для туризма. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он уточнил, что безвиз «начнется со дня на день».

«Безвизовый туристический обмен между Россией и КНР начнется со дня на день», — сказал Решетников. Его слова приводит ТАСС. Других подробностей и конкретных дат не приведено.

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В скором времени между Россией и Китаем будет введен безвизовый режим для туризма. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он уточнил, что безвиз «начнется со дня на день». «Безвизовый туристический обмен между Россией и КНР начнется со дня на день», — сказал Решетников. Его слова приводит ТАСС. Других подробностей и конкретных дат не приведено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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