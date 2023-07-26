Решетников: безвизовый режим с Китаем начнется со дня на день

Россияне смогут попасть в Китай без визы, сообщил Максим Решетников
В скором времени между Россией и Китаем будет введен безвизовый режим для туризма. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он уточнил, что безвиз «начнется со дня на день».
«Безвизовый туристический обмен между Россией и КНР начнется со дня на день», — сказал Решетников. Его слова приводит ТАСС. Других подробностей и конкретных дат не приведено.
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