Решетников: безвизовый режим с Китаем начнется со дня на день

26 июля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Россияне смогут попасть в Китай без визы, сообщил Максим Решетников Фото: Сергей Русанов © URA.RU В скором времени между Россией и Китаем будет введен безвизовый режим для туризма. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он уточнил, что безвиз «начнется со дня на день». «Безвизовый туристический обмен между Россией и КНР начнется со дня на день», — сказал Решетников. Его слова приводит ТАСС. Других подробностей и конкретных дат не приведено.

В скором времени между Россией и Китаем будет введен безвизовый режим для туризма. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он уточнил, что безвиз «начнется со дня на день». «Безвизовый туристический обмен между Россией и КНР начнется со дня на день», — сказал Решетников. Его слова приводит ТАСС. Других подробностей и конкретных дат не приведено.