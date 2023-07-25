25 июля 2023

Силовики подключились к расследованию ЧП в детском саду Нижневартовска

Прокуратура и СК проводят проверку детсада в Нижневартовске, где ребенок сломал ключицу
© Служба новостей «URA.RU»
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Резня на проспекте Ленина. Сургут, травм-центр, травматология, машина реанимации
По сообщению о травме ребенка в детском саду началась процессуальная проверка Фото:

Прокуратура и следственный комитет ХМАО начали проверку обстоятельств перелома ключицы воспитанницы детсада «Светлячок» в Нижневартовске. Об этом сообщают пресс-службы окружных ведомств.

«По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному сообщению организована процессуальная проверка», — указано в сообщении пресс-службы СКР по Югре. В окружной прокуратуре добавили, что в ходе проверки будет дана оценка действий руководства детсада. «По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений, недопущение их впредь и восстановление прав ребенка», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства Югры.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэрия Нижневартовска начала служебную проверку из-за перелома воспитанницы. По сообщению главы департамента образования городской администрации Дмитрия Котова, по итогам проверки определят степень вины сотрудников детсада.

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Прокуратура и следственный комитет ХМАО начали проверку обстоятельств перелома ключицы воспитанницы детсада «Светлячок» в Нижневартовске. Об этом сообщают пресс-службы окружных ведомств. «По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному сообщению организована процессуальная проверка», — указано в сообщении пресс-службы СКР по Югре. В окружной прокуратуре добавили, что в ходе проверки будет дана оценка действий руководства детсада. «По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений, недопущение их впредь и восстановление прав ребенка», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства Югры. Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэрия Нижневартовска начала служебную проверку из-за перелома воспитанницы. По сообщению главы департамента образования городской администрации Дмитрия Котова, по итогам проверки определят степень вины сотрудников детсада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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