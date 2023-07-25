Силовики подключились к расследованию ЧП в детском саду Нижневартовска

Прокуратура и СК проводят проверку детсада в Нижневартовске, где ребенок сломал ключицу

26 июля 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

По сообщению о травме ребенка в детском саду началась процессуальная проверка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокуратура и следственный комитет ХМАО начали проверку обстоятельств перелома ключицы воспитанницы детсада «Светлячок» в Нижневартовске. Об этом сообщают пресс-службы окружных ведомств. «По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному сообщению организована процессуальная проверка», — указано в сообщении пресс-службы СКР по Югре. В окружной прокуратуре добавили, что в ходе проверки будет дана оценка действий руководства детсада. «По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений, недопущение их впредь и восстановление прав ребенка», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства Югры. Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэрия Нижневартовска начала служебную проверку из-за перелома воспитанницы. По сообщению главы департамента образования городской администрации Дмитрия Котова, по итогам проверки определят степень вины сотрудников детсада.

Прокуратура и следственный комитет ХМАО начали проверку обстоятельств перелома ключицы воспитанницы детсада «Светлячок» в Нижневартовске. Об этом сообщают пресс-службы окружных ведомств. «По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному сообщению организована процессуальная проверка», — указано в сообщении пресс-службы СКР по Югре. В окружной прокуратуре добавили, что в ходе проверки будет дана оценка действий руководства детсада. «По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений, недопущение их впредь и восстановление прав ребенка», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства Югры. Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэрия Нижневартовска начала служебную проверку из-за перелома воспитанницы. По сообщению главы департамента образования городской администрации Дмитрия Котова, по итогам проверки определят степень вины сотрудников детсада.