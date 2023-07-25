Мэрия в ХМАО сделала заявление о ЧП с ребенком в детском саду

Мэрия Нижневартовска начала проверку детского сада «Светлячок» по факту перелома ключицы одной из воспитанниц. Об этом сообщил глава департамента образования городской администрации Дмитрий Котов в telegram-канале «Нижневартовск Официально».
«По ситуации, произошедшей с детском саду №80 „Светлячок“, департаментом образования города Нижневартовска организована служебная проверка. По итогам проверки будет определена степень вины работников детского сада и приняты соответствующие меры,» — рассказал Котов.
Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовском детском саду ребенок сломал ключицу, о чем стало известно только вечером, когда бабушка пришла забирать внучку домой. Это не первая травма, полученная девочкой в этом дошкольном учреждении.
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