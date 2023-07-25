Мэрия в ХМАО сделала заявление о ЧП с ребенком в детском саду

Мэрия Нижневартовска проведет проверку детсада из-за перелома ключицы воспитанницы

26 июля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

В детском саду «Светлячок» проведут проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Нижневартовска начала проверку детского сада «Светлячок» по факту перелома ключицы одной из воспитанниц. Об этом сообщил глава департамента образования городской администрации Дмитрий Котов в telegram-канале «Нижневартовск Официально». «По ситуации, произошедшей с детском саду №80 „Светлячок“, департаментом образования города Нижневартовска организована служебная проверка. По итогам проверки будет определена степень вины работников детского сада и приняты соответствующие меры,» — рассказал Котов. Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовском детском саду ребенок сломал ключицу, о чем стало известно только вечером, когда бабушка пришла забирать внучку домой. Это не первая травма, полученная девочкой в этом дошкольном учреждении.

Мэрия Нижневартовска начала проверку детского сада «Светлячок» по факту перелома ключицы одной из воспитанниц. Об этом сообщил глава департамента образования городской администрации Дмитрий Котов в telegram-канале «Нижневартовск Официально». «По ситуации, произошедшей с детском саду №80 „Светлячок“, департаментом образования города Нижневартовска организована служебная проверка. По итогам проверки будет определена степень вины работников детского сада и приняты соответствующие меры,» — рассказал Котов. Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовском детском саду ребенок сломал ключицу, о чем стало известно только вечером, когда бабушка пришла забирать внучку домой. Это не первая травма, полученная девочкой в этом дошкольном учреждении.