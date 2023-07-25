25 июля 2023

Мэрия в ХМАО сделала заявление о ЧП с ребенком в детском саду

Мэрия Нижневартовска проведет проверку детсада из-за перелома ключицы воспитанницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, детский сад, детская мебель, группа в детском саду
В детском саду «Светлячок» проведут проверку Фото:

Мэрия Нижневартовска начала проверку детского сада «Светлячок» по факту перелома ключицы одной из воспитанниц. Об этом сообщил глава департамента образования городской администрации Дмитрий Котов в telegram-канале «Нижневартовск Официально».

«По ситуации, произошедшей с детском саду №80 „Светлячок“, департаментом образования города Нижневартовска организована служебная проверка. По итогам проверки будет определена степень вины работников детского сада и приняты соответствующие меры,» — рассказал Котов.

Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовском детском саду ребенок сломал ключицу, о чем стало известно только вечером, когда бабушка пришла забирать внучку домой. Это не первая травма, полученная девочкой в этом дошкольном учреждении.

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Мэрия Нижневартовска начала проверку детского сада «Светлячок» по факту перелома ключицы одной из воспитанниц. Об этом сообщил глава департамента образования городской администрации Дмитрий Котов в telegram-канале «Нижневартовск Официально». «По ситуации, произошедшей с детском саду №80 „Светлячок“, департаментом образования города Нижневартовска организована служебная проверка. По итогам проверки будет определена степень вины работников детского сада и приняты соответствующие меры,» — рассказал Котов. Ранее URA.RU писало о том, что в нижневартовском детском саду ребенок сломал ключицу, о чем стало известно только вечером, когда бабушка пришла забирать внучку домой. Это не первая травма, полученная девочкой в этом дошкольном учреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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