25 июля 2023

В Пермском крае вдову обвинили в краже денег умершего супруга

Пермячка четыре года получала и тратила пенсию умершего мужа
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсию умершего мужа женщина снимала с его карты Фото:

В городе Чусовой Пермского края суд рассмотрит уголовное дело о краже в отношении женщины, которая пользовалась деньгами со счета своего умершего мужа. Как пояснили в полиции, у чиновников не было данных о смерти мужчины, поэтому на его счет продолжала поступать пенсия, которую и забирала себе вдова.

«У обвиняемой после смерти мужа осталась его банковская карта, на которую приходила пенсия и социальные выплаты. С 2014 по 2018 год она оплачивала картой покупки, переводила денежные средства другим лицам, а также снимала наличные в банкомате», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Вдове теперь вменяют кражу 800 тысяч рублей. Максимальное наказание, которое ей грозит — шесть лет лишения свободы.

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В городе Чусовой Пермского края суд рассмотрит уголовное дело о краже в отношении женщины, которая пользовалась деньгами со счета своего умершего мужа. Как пояснили в полиции, у чиновников не было данных о смерти мужчины, поэтому на его счет продолжала поступать пенсия, которую и забирала себе вдова. «У обвиняемой после смерти мужа осталась его банковская карта, на которую приходила пенсия и социальные выплаты. С 2014 по 2018 год она оплачивала картой покупки, переводила денежные средства другим лицам, а также снимала наличные в банкомате», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Вдове теперь вменяют кражу 800 тысяч рублей. Максимальное наказание, которое ей грозит — шесть лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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