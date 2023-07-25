В Пермском крае вдову обвинили в краже денег умершего супруга

В городе Чусовой Пермского края суд рассмотрит уголовное дело о краже в отношении женщины, которая пользовалась деньгами со счета своего умершего мужа. Как пояснили в полиции, у чиновников не было данных о смерти мужчины, поэтому на его счет продолжала поступать пенсия, которую и забирала себе вдова.
«У обвиняемой после смерти мужа осталась его банковская карта, на которую приходила пенсия и социальные выплаты. С 2014 по 2018 год она оплачивала картой покупки, переводила денежные средства другим лицам, а также снимала наличные в банкомате», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
Вдове теперь вменяют кражу 800 тысяч рублей. Максимальное наказание, которое ей грозит — шесть лет лишения свободы.
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