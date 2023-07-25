Пермякам предлагают зимний отдых в Египте с полетом без пересадок

Из Перми в Египет самолеты будут летать раз в десять дней
Туроператоры начали открывать полетную программу на осенне-зимний период. Первым направлением, куда можно улететь из Перми, стал Египет. Чартерные рейсы будут действовать с конца октября до начала апреля.
«Рады сообщить, что мы открыли продажи туров в Египет на зимний сезон 2023/24. Перелет из Перми доступен в аэропорты Хургады и Шарм-Эль-Шейха», — рассказали представители туроператора Anex Россия в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Из Перми в Египет самолеты будут летать один раз в десять дней. Продажа туров уже открыта. Чтобы забронировать путевку, нужно внести предоплату в размере не менее 10% от стоимости тура.
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