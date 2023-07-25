Суд разрешил владельцу «Баден-Баден» эксплуатировать «Шарташ-пляж»

Арбитражный суд Свердловской области разрешил владельцу «Баден-Баден» эксплуатировать «Шарташ-пляж». Определение имеется в распоряжении URA.RU.
«Поскольку предмет спора связан с признанием спорных объектов самовольными постройками, то есть только тех объектов, которые являются недвижимостью и обладают признаками капстроительства. Суд считает необходимым с учетом доводов ответчика частично удовлетворить заявление об отмене обеспечительных мер», — говорится в документе.
В итоге суд решил оставить запрет на эксплуатацию лишь объектов капитального строительства на Шарташе. То есть пляж и другие объекты отдыха будут работать.
Накануне мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал данный проект. Глава города назвал его интересным и необходимым для города.
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