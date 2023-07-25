25 июля 2023

Суд разрешил владельцу «Баден-Баден» эксплуатировать «Шарташ-пляж»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шарташ пляж от Баден-бадена. Екатеринбург, бассейн, баден-баден, шарташ пляж
Суд разрешил владельцу «Баден-Баден» эксплуатировать бассейны на Шарташе Фото:

Арбитражный суд Свердловской области разрешил владельцу «Баден-Баден» эксплуатировать «Шарташ-пляж». Определение имеется в распоряжении URA.RU.

«Поскольку предмет спора связан с признанием спорных объектов самовольными постройками, то есть только тех объектов, которые являются недвижимостью и обладают признаками капстроительства. Суд считает необходимым с учетом доводов ответчика частично удовлетворить заявление об отмене обеспечительных мер», — говорится в документе.

В итоге суд решил оставить запрет на эксплуатацию лишь объектов капитального строительства на Шарташе. То есть пляж и другие объекты отдыха будут работать.

Накануне мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал данный проект. Глава города назвал его интересным и необходимым для города.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Свердловской области разрешил владельцу «Баден-Баден» эксплуатировать «Шарташ-пляж». Определение имеется в распоряжении URA.RU. «Поскольку предмет спора связан с признанием спорных объектов самовольными постройками, то есть только тех объектов, которые являются недвижимостью и обладают признаками капстроительства. Суд считает необходимым с учетом доводов ответчика частично удовлетворить заявление об отмене обеспечительных мер», — говорится в документе. В итоге суд решил оставить запрет на эксплуатацию лишь объектов капитального строительства на Шарташе. То есть пляж и другие объекты отдыха будут работать. Накануне мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал данный проект. Глава города назвал его интересным и необходимым для города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...