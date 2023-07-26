Госдума одобрила упрощение банкротства россиян

Госдума приняла закон, упрощающий процедуру внесудебного банкротства для россиян
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, портфель, гд
Госдума приняла закон, изменяющий максимальную и минимальную сумму долга Фото:

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, упрощающий процедуру внесудебного банкротства для граждан. Инициатива также будет распространяться на пенсионеров и живущих на пособия граждан.

Закон направлен на изменение максимальной и минимальной суммы долга, допустимой для внесудебного разбирательства. Так, максимальный порог долга увеличится до одного миллиона рублей, вместо 500 тысяч. Минимальная сумма изменится с 50 до 25 тысяч рублей.

Распространяться такая инициатива будет на пенсионеров и россиян, получающих ежемесячные пособия по причине рождения ребенка. При этом у таких граждан не должно быть имущества, которое могли бы изъять судебные приставы.

У граждан, живущих на социальные пособия, и пенсионеров появится возможность начать внесудебную процедуру банкротства через год после взыскания с них долга. Другие россияне смогут сделать это через семь лет. Повторно инициировать банкротство можно будет через пять лет. Уточняется, что закон вступит в силу спустя 90 дней после его официального опубликования.

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Депутаты Госдумы РФ приняли закон, упрощающий процедуру внесудебного банкротства для граждан. Инициатива также будет распространяться на пенсионеров и живущих на пособия граждан. Закон направлен на изменение максимальной и минимальной суммы долга, допустимой для внесудебного разбирательства. Так, максимальный порог долга увеличится до одного миллиона рублей, вместо 500 тысяч. Минимальная сумма изменится с 50 до 25 тысяч рублей. Распространяться такая инициатива будет на пенсионеров и россиян, получающих ежемесячные пособия по причине рождения ребенка. При этом у таких граждан не должно быть имущества, которое могли бы изъять судебные приставы. У граждан, живущих на социальные пособия, и пенсионеров появится возможность начать внесудебную процедуру банкротства через год после взыскания с них долга. Другие россияне смогут сделать это через семь лет. Повторно инициировать банкротство можно будет через пять лет. Уточняется, что закон вступит в силу спустя 90 дней после его официального опубликования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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