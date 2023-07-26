Госдума одобрила упрощение банкротства россиян

Госдума приняла закон, упрощающий процедуру внесудебного банкротства для россиян

26 июля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Госдума приняла закон, изменяющий максимальную и минимальную сумму долга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Госдумы РФ приняли закон, упрощающий процедуру внесудебного банкротства для граждан. Инициатива также будет распространяться на пенсионеров и живущих на пособия граждан. Закон направлен на изменение максимальной и минимальной суммы долга, допустимой для внесудебного разбирательства. Так, максимальный порог долга увеличится до одного миллиона рублей, вместо 500 тысяч. Минимальная сумма изменится с 50 до 25 тысяч рублей. Распространяться такая инициатива будет на пенсионеров и россиян, получающих ежемесячные пособия по причине рождения ребенка. При этом у таких граждан не должно быть имущества, которое могли бы изъять судебные приставы. У граждан, живущих на социальные пособия, и пенсионеров появится возможность начать внесудебную процедуру банкротства через год после взыскания с них долга. Другие россияне смогут сделать это через семь лет. Повторно инициировать банкротство можно будет через пять лет. Уточняется, что закон вступит в силу спустя 90 дней после его официального опубликования.

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, упрощающий процедуру внесудебного банкротства для граждан. Инициатива также будет распространяться на пенсионеров и живущих на пособия граждан. Закон направлен на изменение максимальной и минимальной суммы долга, допустимой для внесудебного разбирательства. Так, максимальный порог долга увеличится до одного миллиона рублей, вместо 500 тысяч. Минимальная сумма изменится с 50 до 25 тысяч рублей. Распространяться такая инициатива будет на пенсионеров и россиян, получающих ежемесячные пособия по причине рождения ребенка. При этом у таких граждан не должно быть имущества, которое могли бы изъять судебные приставы. У граждан, живущих на социальные пособия, и пенсионеров появится возможность начать внесудебную процедуру банкротства через год после взыскания с них долга. Другие россияне смогут сделать это через семь лет. Повторно инициировать банкротство можно будет через пять лет. Уточняется, что закон вступит в силу спустя 90 дней после его официального опубликования.