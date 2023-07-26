Челябинцы вступают в московский полк для отправки на СВО

27 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Добровольцы проходят боевое слаживание и отправляются на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Челябинской области начали вступать в полк, формирующийся через московский пункт отбора по контракту при поддержке коммерческих организаций Москвы. Как рассказал URA.RU один из добровольцев с позывным «Шульц», группа сначала пройдет боевое слаживание на полигоне, а после отправится в зону СВО. «В основном едут с Урала и Сибири. Из Челябинской области человек 30 уже приехало. Сейчас идет оформление. Первая группа, в составе около 60 человек, уже уехала на полигон. Сейчас еще оформляются 40 человек. Все в группе — знают свое дело. У многих имеется опыт боевых действий. На фронте мы все пригодимся», — рассказал URA.RU «Шульц». По словам военного, группы проходят боевое слаживание на полигоне парка «Патриот» в Москве. Полк формируется на базе «Русского Легиона». В полку ожидают кандидатов со всей России, Белоруссии, Казахстана, ЛДНР. Служба в ВС РФ позволяет без проблем получить российское гражданство. Руководитель «Русского Легиона» Сергей Фомченков отметил URA.RU, что движение имеет большой опыт формирования воинских подразделений. Бойцы продолжают воевать на всех фронтах СВО. Он считает, что пока идут боевые действия, необходимо вносить свой вклад в будущую победу. При зачислении в полк кандидаты получают все московские льготы. Среди них подъемные в размере 595 тысяч рублей, заработная плата от 355 до 500 тысяч рублей. Она складывается из собственно армейской зарплаты, доплаты от мэра Москвы Сергея Собянина и доплаты от коммерческой фирмы. При этом иногородние смогут получить дополнительные выплаты, положенные в их родном регионе. В случае ранения боец получит компенсацию от 3,6 до 7,2 млн рублей. Компенсация рассчитывается в зависимости от тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего, его близким будет выплачено до 13 млн рублей. В полк зачисляют без задержек, сразу по прибытии в Москву. К кандидатам предъявляются минимальные требования. Берут даже тех, кто не служил в армии. Для таких военный билет оформляется на месте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинской области начали вступать в полк, формирующийся через московский пункт отбора по контракту при поддержке коммерческих организаций Москвы. Как рассказал URA.RU один из добровольцев с позывным «Шульц», группа сначала пройдет боевое слаживание на полигоне, а после отправится в зону СВО. «В основном едут с Урала и Сибири. Из Челябинской области человек 30 уже приехало. Сейчас идет оформление. Первая группа, в составе около 60 человек, уже уехала на полигон. Сейчас еще оформляются 40 человек. Все в группе — знают свое дело. У многих имеется опыт боевых действий. На фронте мы все пригодимся», — рассказал URA.RU «Шульц». По словам военного, группы проходят боевое слаживание на полигоне парка «Патриот» в Москве. Полк формируется на базе «Русского Легиона». В полку ожидают кандидатов со всей России, Белоруссии, Казахстана, ЛДНР. Служба в ВС РФ позволяет без проблем получить российское гражданство. Руководитель «Русского Легиона» Сергей Фомченков отметил URA.RU, что движение имеет большой опыт формирования воинских подразделений. Бойцы продолжают воевать на всех фронтах СВО. Он считает, что пока идут боевые действия, необходимо вносить свой вклад в будущую победу. При зачислении в полк кандидаты получают все московские льготы. Среди них подъемные в размере 595 тысяч рублей, заработная плата от 355 до 500 тысяч рублей. Она складывается из собственно армейской зарплаты, доплаты от мэра Москвы Сергея Собянина и доплаты от коммерческой фирмы. При этом иногородние смогут получить дополнительные выплаты, положенные в их родном регионе. В случае ранения боец получит компенсацию от 3,6 до 7,2 млн рублей. Компенсация рассчитывается в зависимости от тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего, его близким будет выплачено до 13 млн рублей. В полк зачисляют без задержек, сразу по прибытии в Москву. К кандидатам предъявляются минимальные требования. Берут даже тех, кто не служил в армии. Для таких военный билет оформляется на месте.