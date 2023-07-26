Прокурор пермского города переехал в ДНР

Прокурор пермской Губахи Юдин перешел на работу в прокуратуру Донецка
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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, прокуратура, прокурор
Прокурор сменил место службы Фото:

Прокурор Губахи (Пермский край) Василий Юдин уволился с должности и перешел на работу в прокуратуру Донецка (ДНР). Об этом сообщили в мэрии Губахи.

«Василий Викторович Юдин изъявил желание продолжить государственную службу Донецкой народной Республике. Приказом Генерального прокурора РФ Юдин В.В. освобожден от должности прокурора города Губахи Пермского края и назначен на должность прокурора в одном из районов города Донецк в Донецкой народной Республике», — говорится на сайте администрации пермского города.

Юдин возглавлял прокуратуру Губахи с июня 2021 года. Ранее работал следователем в органах МВД, потом был прокурором Сивинского и Частинского районов Пермского края.

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Прокурор Губахи (Пермский край) Василий Юдин уволился с должности и перешел на работу в прокуратуру Донецка (ДНР). Об этом сообщили в мэрии Губахи. «Василий Викторович Юдин изъявил желание продолжить государственную службу Донецкой народной Республике. Приказом Генерального прокурора РФ Юдин В.В. освобожден от должности прокурора города Губахи Пермского края и назначен на должность прокурора в одном из районов города Донецк в Донецкой народной Республике», — говорится на сайте администрации пермского города. Юдин возглавлял прокуратуру Губахи с июня 2021 года. Ранее работал следователем в органах МВД, потом был прокурором Сивинского и Частинского районов Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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