Прокурор пермского города переехал в ДНР

Прокурор пермской Губахи Юдин перешел на работу в прокуратуру Донецка

26 июля 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Прокурор сменил место службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор Губахи (Пермский край) Василий Юдин уволился с должности и перешел на работу в прокуратуру Донецка (ДНР). Об этом сообщили в мэрии Губахи. «Василий Викторович Юдин изъявил желание продолжить государственную службу Донецкой народной Республике. Приказом Генерального прокурора РФ Юдин В.В. освобожден от должности прокурора города Губахи Пермского края и назначен на должность прокурора в одном из районов города Донецк в Донецкой народной Республике», — говорится на сайте администрации пермского города. Юдин возглавлял прокуратуру Губахи с июня 2021 года. Ранее работал следователем в органах МВД, потом был прокурором Сивинского и Частинского районов Пермского края.

Прокурор Губахи (Пермский край) Василий Юдин уволился с должности и перешел на работу в прокуратуру Донецка (ДНР). Об этом сообщили в мэрии Губахи. «Василий Викторович Юдин изъявил желание продолжить государственную службу Донецкой народной Республике. Приказом Генерального прокурора РФ Юдин В.В. освобожден от должности прокурора города Губахи Пермского края и назначен на должность прокурора в одном из районов города Донецк в Донецкой народной Республике», — говорится на сайте администрации пермского города. Юдин возглавлял прокуратуру Губахи с июня 2021 года. Ранее работал следователем в органах МВД, потом был прокурором Сивинского и Частинского районов Пермского края.