Путин: к встрече с премьером Эфиопии подготовили большой пакет документов

Мы подготовили целый пакет документов к встрече с Эфиопией, заявил Владимир Путин
К встрече с властями Эфиопии в РФ подготовили пакет документов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Мы подготовили целый пакет документов. Среди них межправсоглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, <…> дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии. Он подчеркнул, что в данный момент ведется совместная работа над более чем 1,5 десятка соглашений и межведомственных проектов.
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