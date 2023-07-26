Путин: к встрече с премьером Эфиопии подготовили большой пакет документов 26 июля 2023 в 18:26 Размер текста - 17 + Мы подготовили целый пакет документов к встрече с Эфиопией, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU К встрече с властями Эфиопии в РФ подготовили пакет документов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Мы подготовили целый пакет документов. Среди них межправсоглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, <…> дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии. Он подчеркнул, что в данный момент ведется совместная работа над более чем 1,5 десятка соглашений и межведомственных проектов. К встрече с властями Эфиопии в РФ подготовили пакет документов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Мы подготовили целый пакет документов. Среди них межправсоглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, <…> дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии. Он подчеркнул, что в данный момент ведется совместная работа над более чем 1,5 десятка соглашений и межведомственных проектов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям