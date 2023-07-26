Путин: к встрече с премьером Эфиопии подготовили большой пакет документов

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Мы подготовили целый пакет документов к встрече с Эфиопией, заявил Владимир Путин Фото:

К встрече с властями Эфиопии в РФ подготовили пакет документов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы подготовили целый пакет документов. Среди них межправсоглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, <…> дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии. Он подчеркнул, что в данный момент ведется совместная работа над более чем 1,5 десятка соглашений и межведомственных проектов.

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К встрече с властями Эфиопии в РФ подготовили пакет документов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Мы подготовили целый пакет документов. Среди них межправсоглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, <…> дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии. Он подчеркнул, что в данный момент ведется совместная работа над более чем 1,5 десятка соглашений и межведомственных проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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