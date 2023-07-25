25 июля 2023

В ХМАО на мосту через Обь ночью ограничат движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , мост сургут
В ночь с 27 на 28 июля на мосту через Обь организуют реверсивное движение Фото:

В ночь с 27 по 28 июля на мосту через Обь около Сургута (ХМАО) будет организовано реверсивное движение. Управление автодорог ХМАО в своем telegram-канале сообщило, что ограничение будет действовать с 20 часов до шести часов утра.

«В связи с проведением дорожных работ с 27 по 28 июля с восьми вечера и до шести утра на автодорожном мосту через реку Обь в районе Сургута будет организовано реверсивное движение транспорта. Просим водителей соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и отнестись с пониманием к временным неудобствам», — указано в публикации.

Ранее URA.RU писало, что депутат из Пыть-Яха пожаловался губернатору ХМАО Наталье Комаровой на огромные пробки на мосту через Обь. На проезд через реку автомобилисту пришлось потратить более часа.

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В ночь с 27 по 28 июля на мосту через Обь около Сургута (ХМАО) будет организовано реверсивное движение. Управление автодорог ХМАО в своем telegram-канале сообщило, что ограничение будет действовать с 20 часов до шести часов утра. «В связи с проведением дорожных работ с 27 по 28 июля с восьми вечера и до шести утра на автодорожном мосту через реку Обь в районе Сургута будет организовано реверсивное движение транспорта. Просим водителей соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и отнестись с пониманием к временным неудобствам», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что депутат из Пыть-Яха пожаловался губернатору ХМАО Наталье Комаровой на огромные пробки на мосту через Обь. На проезд через реку автомобилисту пришлось потратить более часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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