В ХМАО на мосту через Обь ночью ограничат движение

В ночь с 27 по 28 июля на мосту через Обь около Сургута (ХМАО) будет организовано реверсивное движение. Управление автодорог ХМАО в своем telegram-канале сообщило, что ограничение будет действовать с 20 часов до шести часов утра.
«В связи с проведением дорожных работ с 27 по 28 июля с восьми вечера и до шести утра на автодорожном мосту через реку Обь в районе Сургута будет организовано реверсивное движение транспорта. Просим водителей соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и отнестись с пониманием к временным неудобствам», — указано в публикации.
Ранее URA.RU писало, что депутат из Пыть-Яха пожаловался губернатору ХМАО Наталье Комаровой на огромные пробки на мосту через Обь. На проезд через реку автомобилисту пришлось потратить более часа.
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