В ХМАО на мосту через Обь ночью ограничат движение

26 июля 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

В ночь с 27 на 28 июля на мосту через Обь организуют реверсивное движение Фото: Алексей Андронов © URA.RU В ночь с 27 по 28 июля на мосту через Обь около Сургута (ХМАО) будет организовано реверсивное движение. Управление автодорог ХМАО в своем telegram-канале сообщило, что ограничение будет действовать с 20 часов до шести часов утра. «В связи с проведением дорожных работ с 27 по 28 июля с восьми вечера и до шести утра на автодорожном мосту через реку Обь в районе Сургута будет организовано реверсивное движение транспорта. Просим водителей соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и отнестись с пониманием к временным неудобствам», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что депутат из Пыть-Яха пожаловался губернатору ХМАО Наталье Комаровой на огромные пробки на мосту через Обь. На проезд через реку автомобилисту пришлось потратить более часа.

В ночь с 27 по 28 июля на мосту через Обь около Сургута (ХМАО) будет организовано реверсивное движение. Управление автодорог ХМАО в своем telegram-канале сообщило, что ограничение будет действовать с 20 часов до шести часов утра. «В связи с проведением дорожных работ с 27 по 28 июля с восьми вечера и до шести утра на автодорожном мосту через реку Обь в районе Сургута будет организовано реверсивное движение транспорта. Просим водителей соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и отнестись с пониманием к временным неудобствам», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что депутат из Пыть-Яха пожаловался губернатору ХМАО Наталье Комаровой на огромные пробки на мосту через Обь. На проезд через реку автомобилисту пришлось потратить более часа.