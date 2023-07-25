Депутат из ХМАО пожаловался губернатору на огромные пробки на мосту через Обь

Автомобилисты ХМАО ежедневно выстаивают очереди, чтобы проехать по мосту через Обь

26 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Из-за капремонта на мосту через Обь каждый день образуются пробки Фото: Алексей Андронов © URA.RU Депутат из Пыть-Яха Андрей Дмитренко пожаловался губернатору ХМАО Наталье Комаровой на огромные пробки на мосту через Обь около Сургута. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что на проезд через реку приходится тратить более часа. «По долгу службы мне приходится часто ездить в Сургут через этот мост, и вчера я простоял в пробке больше часа. Рассказал об этой проблеме помощнику губернатора, направил главе округа письмо, чтобы она знала о проблеме и повлияла на ход ремонта», — сообщил Дмитренко. Депутат считает, что реконструкция идет очень медленно: работают по два-три человека на старой технике. За половину лета подрядчики сделали только одну полосу, на которой уже образовались колеи, а покрытие снова нуждается в замене. Дмитренко утверждает, что ремонтные работы организованы нерационально. «Чтобы ускорить ремонт, нужно организовать круглосуточную работу и строго контролировать ход ремонта. Наш мост — единственное связующее звено округа с „большой землей“, через который летом ездят отдыхать и возвращаются из отпусков все жители ХМАО и ЯНАО, люди спешат на самолет в аэропорт, а проезд закрывают и днем, и ночью», — добавил депутат. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в департамент дорожного хозяйства ХМАО, но на вопросы корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта в ХМАО ввели ограничения на проезд автомобилей через мост имени Валентина Солохина. Движение осуществляется реверсивно в ночное время с 22 часов вечера до шести утра, до 15 августа запрещен проезд транспорта весом более 40 тонн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат из Пыть-Яха Андрей Дмитренко пожаловался губернатору ХМАО Наталье Комаровой на огромные пробки на мосту через Обь около Сургута. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что на проезд через реку приходится тратить более часа. «По долгу службы мне приходится часто ездить в Сургут через этот мост, и вчера я простоял в пробке больше часа. Рассказал об этой проблеме помощнику губернатора, направил главе округа письмо, чтобы она знала о проблеме и повлияла на ход ремонта», — сообщил Дмитренко. Депутат считает, что реконструкция идет очень медленно: работают по два-три человека на старой технике. За половину лета подрядчики сделали только одну полосу, на которой уже образовались колеи, а покрытие снова нуждается в замене. Дмитренко утверждает, что ремонтные работы организованы нерационально. «Чтобы ускорить ремонт, нужно организовать круглосуточную работу и строго контролировать ход ремонта. Наш мост — единственное связующее звено округа с „большой землей“, через который летом ездят отдыхать и возвращаются из отпусков все жители ХМАО и ЯНАО, люди спешат на самолет в аэропорт, а проезд закрывают и днем, и ночью», — добавил депутат. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в департамент дорожного хозяйства ХМАО, но на вопросы корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта в ХМАО ввели ограничения на проезд автомобилей через мост имени Валентина Солохина. Движение осуществляется реверсивно в ночное время с 22 часов вечера до шести утра, до 15 августа запрещен проезд транспорта весом более 40 тонн.