Следователи заинтересовались разваливающимся жилым домом в Перми

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Интервью с руководителем следственного управления СКР по ХМАО-Югре Ахмедзяновым Анваром. Ханты-Мансийск, Ахмедзянов Анвар
СКР даст свою оценку ситуации с домом на Комсомольском проспекте Фото:

Сотрудники Следственного комитета в Перми начали проверку условий жизни владельцев квартир в доме №94 по Комсомольскому проспекту. Дом в 2022 году признан аварийным, а сегодня мэрия предложила жильцам съехать. В СКР заподозрили нарушение жилищных прав граждан.

«В Перми следователи проводят проверку по факту возможного нарушения жилищных прав граждан. В СМИ сообщалось, что жильцы аварийного дома №94 по Комсомольскому проспекту живут в непригодных для постоянного проживания помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам. До настоящего времени граждане не расселены, нахождение в таких условиях может создавать угрозу их жизни и здоровью», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в Telegram.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновники мэрии ввели в отношении дома, который постепенно разрушается, «режим повышенной готовности». Жильцам первого и второго подъездов предлагают покинуть квартиры из-за опасности обрушения.

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Сотрудники Следственного комитета в Перми начали проверку условий жизни владельцев квартир в доме №94 по Комсомольскому проспекту. Дом в 2022 году признан аварийным, а сегодня мэрия предложила жильцам съехать. В СКР заподозрили нарушение жилищных прав граждан. «В Перми следователи проводят проверку по факту возможного нарушения жилищных прав граждан. В СМИ сообщалось, что жильцы аварийного дома №94 по Комсомольскому проспекту живут в непригодных для постоянного проживания помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам. До настоящего времени граждане не расселены, нахождение в таких условиях может создавать угрозу их жизни и здоровью», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники мэрии ввели в отношении дома, который постепенно разрушается, «режим повышенной готовности». Жильцам первого и второго подъездов предлагают покинуть квартиры из-за опасности обрушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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