Следователи заинтересовались разваливающимся жилым домом в Перми

26 июля 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

СКР даст свою оценку ситуации с домом на Комсомольском проспекте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сотрудники Следственного комитета в Перми начали проверку условий жизни владельцев квартир в доме №94 по Комсомольскому проспекту. Дом в 2022 году признан аварийным, а сегодня мэрия предложила жильцам съехать. В СКР заподозрили нарушение жилищных прав граждан. «В Перми следователи проводят проверку по факту возможного нарушения жилищных прав граждан. В СМИ сообщалось, что жильцы аварийного дома №94 по Комсомольскому проспекту живут в непригодных для постоянного проживания помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам. До настоящего времени граждане не расселены, нахождение в таких условиях может создавать угрозу их жизни и здоровью», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники мэрии ввели в отношении дома, который постепенно разрушается, «режим повышенной готовности». Жильцам первого и второго подъездов предлагают покинуть квартиры из-за опасности обрушения.

Сотрудники Следственного комитета в Перми начали проверку условий жизни владельцев квартир в доме №94 по Комсомольскому проспекту. Дом в 2022 году признан аварийным, а сегодня мэрия предложила жильцам съехать. В СКР заподозрили нарушение жилищных прав граждан. «В Перми следователи проводят проверку по факту возможного нарушения жилищных прав граждан. В СМИ сообщалось, что жильцы аварийного дома №94 по Комсомольскому проспекту живут в непригодных для постоянного проживания помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам. До настоящего времени граждане не расселены, нахождение в таких условиях может создавать угрозу их жизни и здоровью», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что чиновники мэрии ввели в отношении дома, который постепенно разрушается, «режим повышенной готовности». Жильцам первого и второго подъездов предлагают покинуть квартиры из-за опасности обрушения.